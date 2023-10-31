В Улан-Удэ возобновит работу центр дополнительного образования на Новой Комушке

- Раньше здесь существовал центр притяжения для детей, но потом правила изменились и надзорные органы отозвали лицензию. Все потому, что непосредственно в здании находилась угольная кочегарка, по правилам пожарной безопасности она не должна здесь находиться. Но что мы сделали? В первую очередь, конечно, забрали в собственность города, второе - договорились с ТГК-14 о том, чтобы они включили ремонт кочегарки в ремонтную программу и заменили угольную кочегарку на электрокотел. Дело в том, что он отапливает и наше здание «Барс», и 16-квартирный жилой дом, - сообщил Игорь Шутенков.





- Дополнительное образование — это не только дети и помещение, это и педагоги. Для начала мы определили шесть ставок, и это позволит нам в неделю принимать 230 детишек. Со следующего года, уже получив лицензию, встав в план, мы увеличиваем количество педагогических работников и практически до 500 детей в неделю смогут проводить здесь время, - подчеркнул мэр.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход капитального ремонта в центре дополнительного образования «Барс» в микрорайоне Новая Комушка. Бывший подростковый клуб, который пришлось закрыть в 2016 году в целях безопасности детей, по поручению мэра капитально отремонтировали и до конца года введут в эксплуатацию.На капитальный ремонт здания из городского бюджета было выделено около 11 млн рублей. Выполнено устройство ограждения, асфальтирование территории. В здании заменили кровлю, отремонтировали фасад, инженерные системы, эвакуационный выход с цокольного этажа. Для создания большего количества кружков провели перепланировку помещений. До завершения работ осталось немного – завезти новое оборудование и мебель, получить лицензию на образовательную деятельность.Исходя из пожеланий самих учащихся здесь планируется открытие кружков по ИЗО, пулевой стрельбе, декоративно-прикладному искусству, вокалу и скалолазанию. Также у детей будет возможность получать индивидуальные консультации психолога.Как подчеркнул Игорь Шутенков, за последние два года это уже третий объект образования, который открывается на Новой Комушке. В 2022 году после капитального ремонта здесь открыли школу №50 и построили новый стадион.Фото: мэрия Улан-Удэ