Жителей Бурятии стали «разводить», взламывая кабинеты на портале Госуслуг

В Бурятии сотрудники полиции советуют остерегаться звонков от фальшивых работников сотовых компаний, которые под надуманными предлогами вынуждают вас называть им поступающие в смс коды и в результате получают доступ к вашим личным кабинетам на Едином портале государственных услуг. Как сообщает МВД по Бурятии, за прошедшие сутки было три подобных факта мошенничества. По двум из них уже были возбуждены уголовные дела.Так, 31 октября к полицейским обратился пожилой житель села Поселье. Он рассказал о том, что днем ранее ему через мессенджер позвонил представитель компании-оператора сотовой связи, который сказал ему о «якобы» истечении срока действия сим-карты. Для продления договора обслуживания лже-работник компании попросил назвать пароли из смс.После передачи кодов 70-летний мужчина заметил, что речь в телефонных сообщениях идет о восстановлении доступа к порталу госуслуг, и заподозрил неладное. Зайти в свой аккаунт на сервисе он уже не смог. На следующий день гражданин обратился за помощью в МФЦ.Таким же способом мошенники завладели доступом к личным данным 54-летнего жителя Улан-Удэ. Причем в конце разговора по настоянию «представительницы сотовой компании» горожанин попытался войти в мобильное приложение «госуслуги», скачанное по её указке. Попытка входа не удалась: учетная запись оказалась взломана, чему, к удивлению потерпевшего, порадовалась лже-работница сотовой связи. Усмехнувшись, она призала, что «надурила» мужчину.Третий такой случай произошел с 49-летним жителем Кяхтинского района, но мошенники пошли дальше. Жертву связали с, якобы, представителем Центробанка, который сообщил об угрозе мошеннических действий и посоветовал перевести имеющиеся средства на безопасную ячейку. Уже сняв со счета 42 тыс руб, мужчина вовремя одумался. Позже он узнал о блокировке аккаунта на портале госуслуг, а после восстановления доступа обнаружил заказанные в личном кабинете справки двух НДФЛ.Стоит также учесть, что истории с окончанием срока действия сим-карты – лишь одна из способов обмануть граждан. Помимо этого, мошенники могут вынуждать к передаче кодов из смс, сообщая, например, о необходимости смены тарифного плана, выгодных для абонента предложениях. Цель обмана проста: завладев доступом на Едином портале государственных услуг и используя личные данные из учетной записи, аферисты могут подать заявления в банковские организации на получение кредитов, в том числе, онлайн.Сотрудники полиции настоятельно призывают жителей республики Бурятия к осторожности при общении с незнакомцами, представляющимися сотрудниками сотовых компаний. Ни в коем случае не передавайте чужим людям приходящие смс-коды, иную персональную информацию. Чтобы избежать неприятностей, прервите разговор и обязательно, самостоятельно обратитесь к оператору сотовой связи для проверки полученных сведений.Фото: gazeta-n1.ru