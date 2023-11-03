Общество 03.11.2023 в 16:27
В Бурятии простятся с погибшим добровольцем
Илья Никитин не служил в армии, но все равно решил пойти на спецоперацию
Текст: Андрей Константинов
6 ноября в селе Илька Заиграевского района простятся с военнослужащим Ильей Никитиным, который погиб 20 октября в ходе спецоперации.
Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Илья Никитин родился 31 июля 1991 года в селе Тужинка Еравнинского района. Рос в многодетной семье, был младшим ребенком. После переезда в Заиграевский район учился в Илькинской школе.
В период учебы был призером и победителем районных олимпиад по технологии. Занимался в военно-патриотическом клубе «Десантник». После окончания школы прошел курсы водителей. Работал в компании «СИБАГРО».
«Несмотря на то, что Илья Никитин не проходил службу в рядах Российской Армии, он 20 августа 2023 года добровольно заключил контракт с воинской частью на должность стрелка стрелкового взвода. Илья погиб 20 октября в ходе выполнения боевых действий на территории Луганской области, населенный пункт Кременная. В результате обстрела по позиции со стороны противника рядовой получил ранения, несовместимые с жизнью. Илья Михайлович останется в памяти у своих земляков, родных и близких жизнерадостным, добрым, верным и отзывчивым человеком, любящим сыном, отцом, братом. Его уважали друзья и коллеги, он был настоящим мужчиной», - сообщается в паблике.
У Ильи Никитина остались мама, четыре сестры, трое братьев, две дочери и сын.
Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Илья Никитин родился 31 июля 1991 года в селе Тужинка Еравнинского района. Рос в многодетной семье, был младшим ребенком. После переезда в Заиграевский район учился в Илькинской школе.
В период учебы был призером и победителем районных олимпиад по технологии. Занимался в военно-патриотическом клубе «Десантник». После окончания школы прошел курсы водителей. Работал в компании «СИБАГРО».
«Несмотря на то, что Илья Никитин не проходил службу в рядах Российской Армии, он 20 августа 2023 года добровольно заключил контракт с воинской частью на должность стрелка стрелкового взвода. Илья погиб 20 октября в ходе выполнения боевых действий на территории Луганской области, населенный пункт Кременная. В результате обстрела по позиции со стороны противника рядовой получил ранения, несовместимые с жизнью. Илья Михайлович останется в памяти у своих земляков, родных и близких жизнерадостным, добрым, верным и отзывчивым человеком, любящим сыном, отцом, братом. Его уважали друзья и коллеги, он был настоящим мужчиной», - сообщается в паблике.
У Ильи Никитина остались мама, четыре сестры, трое братьев, две дочери и сын.
Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
Тегиспецоперация