В Бурятии простятся с погибшим добровольцем

6 ноября в селе Илька Заиграевского района простятся с военнослужащим Ильей Никитиным, который погиб 20 октября в ходе спецоперации.Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Илья Никитин родился 31 июля 1991 года в селе Тужинка Еравнинского района. Рос в многодетной семье, был младшим ребенком. После переезда в Заиграевский район учился в Илькинской школе.В период учебы был призером и победителем районных олимпиад по технологии. Занимался в военно-патриотическом клубе «Десантник». После окончания школы прошел курсы водителей. Работал в компании «СИБАГРО».«Несмотря на то, что Илья Никитин не проходил службу в рядах Российской Армии, он 20 августа 2023 года добровольно заключил контракт с воинской частью на должность стрелка стрелкового взвода. Илья погиб 20 октября в ходе выполнения боевых действий на территории Луганской области, населенный пункт Кременная. В результате обстрела по позиции со стороны противника рядовой получил ранения, несовместимые с жизнью. Илья Михайлович останется в памяти у своих земляков, родных и близких жизнерадостным, добрым, верным и отзывчивым человеком, любящим сыном, отцом, братом. Его уважали друзья и коллеги, он был настоящим мужчиной», - сообщается в паблике.У Ильи Никитина остались мама, четыре сестры, трое братьев, две дочери и сын.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»