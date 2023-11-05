Половить омулька на Новом Арбате

В центре Москвы, на Новом Арбате, начала работу ярмарка регионов Дальнего Востока. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, на ярмарку пришло много людей: желающих отведать дальневосточных деликатесов в Москве всегда немало. Посетители смогут купить икру и морепродукты, рыбу, деликатесы из дикоросов, экологически чистый мед, натуральный иван-чай, сувенирную продукцию и другие товары, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.В этом году представить свою продукцию приехали Бурятия, Сахалинская и Магаданская области, Чукотский автономный округ, Приморский, Камчатский и Хабаровский края. Для гостей ярмарки регионы оборудовали удобные павильоны, фотозоны с инсталляциями и даже открыли мини-рестораны, где можно взять понравившееся блюдо на вынос и насладиться неповторимым вкусом дальневосточных даров.«Я в Москве на подобные выставки часто прихожу, сейчас проездом с юга. Рыбу – чир, муксун, омуль – знаю, это великолепная рыба. Вот купил гостинец – спинку омуля холодного копчения. Очень здорово, что в Москве есть возможность приобрести такую продукцию», – рассказал посетитель ярмарки Александр Шаповал.Для всех желающих работает зона, где проводят мастер-классы по уникальным народным ремеслам: изготовление брелков из глины, плетение изделий из конского волоса и бисера, резьба по клыку моржа или рогу оленя, а также мастер-класс по созданию игрушек. Для детей и подростков организаторы предусмотрели возможность поиграть в настольные тематические игры о Дальнем Востоке.Наибольшим спросом у гостей ярмарки пользовались хот-дог с креветкой, шаурма из оленины, грильяж из кедровых орехов и маринованный папоротник.Ярмарка организована в рамках традиционного комплекса воспитательно-патриотических мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2023», который реализуется по инициативе аппарата полномочного представителя президента России в ДФО, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Организатором мероприятий выступает НКО «Фонд развития социальных инициатив».Основная экспозиция в рамках ярмарки рассказывает посетителям о том, как сегодня развивается Дальний Восток России. В центре внимания – развитие качества жизни в регионах и условия, созданные здесь для комфортного ведения бизнеса. Гости ярмарки узнают о том, какие предприятия строятся и развиваются в регионах, как живут дальневосточные города, куда можно съездить в туристическую поездку и как можно получить свой бесплатный «дальневосточный» гектар земли от государства. Здесь же можно ознакомиться с информацией, представленной на специальных стендах, о деятельности резидентов ТОР и СПВ Дальневосточного федерального округа, о мерах государственной поддержки для предпринимателей, реализуемых проектах и многом другом.Рабочие дни Ярмарки регионов Дальнего Востока – с 4 по 11 ноября. Она находится на улице Новый Арбат, д. 13-19.Фото: egov-buryatia.ru