Общество 05.11.2023 в 20:05

Половить омулька на Новом Арбате

В Москве открылась ярмарка регионов Дальнего Востока
A- A+
Текст: Номер один
Половить омулька на Новом Арбате
В центре Москвы, на Новом Арбате, начала работу ярмарка регионов Дальнего Востока. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, на ярмарку пришло много людей: желающих отведать дальневосточных деликатесов в Москве всегда немало. Посетители смогут купить икру и морепродукты, рыбу, деликатесы из дикоросов, экологически чистый мед, натуральный иван-чай, сувенирную продукцию и другие товары, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В этом году представить свою продукцию приехали Бурятия, Сахалинская и Магаданская области, Чукотский автономный округ, Приморский, Камчатский и Хабаровский края. Для гостей ярмарки регионы оборудовали удобные павильоны, фотозоны с инсталляциями и даже открыли мини-рестораны, где можно взять понравившееся блюдо на вынос и насладиться неповторимым вкусом дальневосточных даров.

«Я в Москве на подобные выставки часто прихожу, сейчас проездом с юга. Рыбу – чир, муксун, омуль – знаю, это великолепная рыба. Вот купил гостинец – спинку омуля холодного копчения. Очень здорово, что в Москве есть возможность приобрести такую продукцию», – рассказал посетитель ярмарки Александр Шаповал.

Для всех желающих работает зона, где проводят мастер-классы по уникальным народным ремеслам: изготовление брелков из глины, плетение изделий из конского волоса и бисера, резьба по клыку моржа или рогу оленя, а также мастер-класс по созданию игрушек. Для детей и подростков организаторы предусмотрели возможность поиграть в настольные тематические игры о Дальнем Востоке.

Наибольшим спросом у гостей ярмарки пользовались хот-дог с креветкой, шаурма из оленины, грильяж из кедровых орехов и маринованный папоротник.

Ярмарка организована в рамках традиционного комплекса воспитательно-патриотических мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2023», который реализуется по инициативе аппарата полномочного представителя президента России в ДФО, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Организатором мероприятий выступает НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Основная экспозиция в рамках ярмарки рассказывает посетителям о том, как сегодня развивается Дальний Восток России. В центре внимания – развитие качества жизни в регионах и условия, созданные здесь для комфортного ведения бизнеса. Гости ярмарки узнают о том, какие предприятия строятся и развиваются в регионах, как живут дальневосточные города, куда можно съездить в туристическую поездку и как можно получить свой бесплатный «дальневосточный» гектар земли от государства. Здесь же можно ознакомиться с информацией, представленной на специальных стендах, о деятельности резидентов ТОР и СПВ Дальневосточного федерального округа, о мерах государственной поддержки для предпринимателей, реализуемых проектах и многом другом.

Рабочие дни Ярмарки регионов Дальнего Востока – с 4 по 11 ноября. Она находится на улице Новый Арбат, д. 13-19.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
Дальний Восток ярмарка Москва

Все новости

Половить омулька на Новом Арбате
05.11.2023 в 20:05
В Бурятии с начала года произошло 18 случаев травмирования людей на железной дороге
05.11.2023 в 18:45
Бурятия демонстрирует технологии будущего на выставке «Россия»
05.11.2023 в 17:33
Никита Суханов из Бурятии - призер конкурса «Дальний Восток – земля приключений»
05.11.2023 в 16:05
В Усть-Баргузине на пожаре погибли два человека
05.11.2023 в 16:00
Алексей Цыденов: «Будем едиными - будем сильными, и все у нас получится»
05.11.2023 в 14:44
В Улан-Удэ «Мицубиши-Лансер» снес опору электропередач
05.11.2023 в 13:43
БИИК СибГУТИ вышел в тройку лидеров акции «БумБатл»
05.11.2023 в 13:19
Цирковые Бурятии и КНР решили сотрудничать
05.11.2023 в 13:05
Зорикто Доржиев украсил «Бурятию» муралом «Мелодия родной земли»
05.11.2023 в 11:55
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 ноября

Читайте также
В Бурятии с начала года произошло 18 случаев травмирования людей на железной дороге
ВСЖД обеспокоена увеличением числа инцидентов на железнодорожной инфраструктуре
05.11.2023 в 18:45
Бурятия демонстрирует технологии будущего на выставке «Россия»
И, конечно, богатство традиций: от кулинарии до искусства
05.11.2023 в 17:33
Никита Суханов из Бурятии - призер конкурса «Дальний Восток – земля приключений»
Его фильм о водном сплаве по Иркуту конкурировал с 56 лучшими видеопутешествиями

05.11.2023 в 16:05
В Усть-Баргузине на пожаре погибли два человека
Предварительная причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования
05.11.2023 в 16:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru