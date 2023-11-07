Театр Российской армии приезжает в Бурятию

Постаревший, изможденный дуэлями и болезнями, умирающий Дон Жуан, прочитавший все книги о себе и не нашедший в них ни грамма правды, в свой последний час решает исповедаться, рассказав истинную историю о себе. Как известно, на исповеди не лгут.Интригующая комедия Театра Российской армии о последнем этапе жизни отменного распутника, разбивающего сердца и разрушающего семьи, имеет удивительную развязку. Узнать ее и получить возможность взглянуть на Дон Жуана в новом ракурсе зрители столицы Бурятии смогут 20 ноября. Театр Российской армии покажет на сцене Русского драматического театра им. Бестужева «Завещание Дон Жуана» Анатолия Крыма.Анатолий Крым – современный российский драматург, и его пьеса «Завещание Дон Жуана» (возрастной ценз – 16+) - свежий взгляд в искусстве, самобытный отклик на произведение отечественных и зарубежных классиков о самом скандальном покорителе женских сердец, легендарном Дон Жуане.Главную роль страстного разбивателя женских сердец исполнит заслуженный артист России – Андрей Бадулин.Театр Российской армии в рамках гастролей (18-20 ноября) планирует ряд мероприятий в военных частях Бурятии с привлечением семей мобилизованных и контрактников, находящихся в зоне СВО.Фото: minkultrb.ru