Общество 07.11.2023 в 14:04

Театр Российской армии приезжает в Бурятию

В Улан-Удэ он представит комедийную постановку «Завещание Дон Жуана» на сцене Русской драмы
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Текст: Михаил Жапов
Театр Российской армии приезжает в Бурятию
Постаревший, изможденный дуэлями и болезнями, умирающий Дон Жуан, прочитавший все книги о себе и не нашедший в них ни грамма правды, в свой последний час решает исповедаться, рассказав истинную историю о себе. Как известно, на исповеди не лгут.

Интригующая комедия Театра Российской армии о последнем этапе жизни отменного  распутника, разбивающего сердца и разрушающего семьи, имеет удивительную развязку. Узнать ее и получить возможность взглянуть на Дон Жуана в новом ракурсе зрители столицы Бурятии смогут 20 ноября. Театр Российской армии покажет на сцене Русского драматического театра им. Бестужева «Завещание Дон Жуана» Анатолия Крыма.

Анатолий Крым – современный российский драматург, и его пьеса «Завещание Дон Жуана» (возрастной ценз – 16+) - свежий взгляд в искусстве, самобытный отклик на произведение отечественных и зарубежных классиков о самом скандальном покорителе женских сердец, легендарном Дон Жуане.

Главную роль страстного разбивателя женских сердец исполнит заслуженный артист России – Андрей Бадулин.

Театр Российской армии в рамках гастролей (18-20 ноября) планирует ряд мероприятий в военных частях Бурятии с привлечением семей мобилизованных и контрактников, находящихся в зоне СВО.

Фото: minkultrb.ru
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