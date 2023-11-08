Общество 08.11.2023 в 09:43

В Улан-Удэ цирк выступил для детей с ограниченными возможностями

Государственный цирк Бурятии посетил Республиканский центр для детей «Светлый»
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Текст: Михаил Жапов
В Улан-Удэ цирк выступил для детей с ограниченными возможностями
В Республиканском детском центре с ограниченными возможностями «Светлый» артисты бурятского госцирка выступили для своих маленьких зрителей с программой «Выше неба», сообщили в минкультуры.

Представление прошло превосходно, детям оно очень понравилось. Зрителей развлекали жонглеры, акробаты и забавные клоуны Малыш и Ромашка.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева убеждена, что такие встречи благотворно влияют на здоровье и развитие детей, а радостные встречи с любимыми клоунами, артистами приносят массу положительных эмоций и запоминаются надолго.

Фото: minkultrb.ru
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