Общество 08.11.2023 в 09:43
В Улан-Удэ цирк выступил для детей с ограниченными возможностями
Государственный цирк Бурятии посетил Республиканский центр для детей «Светлый»
Текст: Михаил Жапов
В Республиканском детском центре с ограниченными возможностями «Светлый» артисты бурятского госцирка выступили для своих маленьких зрителей с программой «Выше неба», сообщили в минкультуры.
Представление прошло превосходно, детям оно очень понравилось. Зрителей развлекали жонглеры, акробаты и забавные клоуны Малыш и Ромашка.
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева убеждена, что такие встречи благотворно влияют на здоровье и развитие детей, а радостные встречи с любимыми клоунами, артистами приносят массу положительных эмоций и запоминаются надолго.
Фото: minkultrb.ru
Представление прошло превосходно, детям оно очень понравилось. Зрителей развлекали жонглеры, акробаты и забавные клоуны Малыш и Ромашка.
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева убеждена, что такие встречи благотворно влияют на здоровье и развитие детей, а радостные встречи с любимыми клоунами, артистами приносят массу положительных эмоций и запоминаются надолго.
Фото: minkultrb.ru