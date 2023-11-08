Общество 08.11.2023 в 11:52
Власти Бурятии просят разрешить разорять гнезда бакланов
Отстрел трех тысяч птиц никакого эффекта не дал
Текст: Андрей Константинов
Члены комитета Народного Хурала Бурятии по экономической политике, природопользованию и экологии на своем заседании одобрили проект обращения в адрес министра природных ресурсов и экологии России. В нем парламентарии предлагают внести изменения в Правила охоты в части регулирования численности баклана. данный вопрос уже внесен в повестку очередной сессии, которая состоится 16 ноября.
Как сообщили в пресс-службе парламента, поводом для обращения на федеральный уровень стала возрастающая популяция баклана, который наносит вред уникальной флоре и фауне озера Байкал. Кроме того, регулирование численности баклана не привело к положительным результатам.
В своем обращении депутаты указывают, что «учитывая многочисленные обращения общественности, рыбозаготовителей, встревоженных высоким уровнем воздействия баклана на экосистему Байкальского региона, Народный Хурал выражает серьезную обеспокоенность превышением показателей максимальной численности баклана на территории Бурятии. Возрастающая популяция баклана приводит к оскудению эндемичных рыбных запасов омуля, пагубному воздействию на среду обитания животного мира, нарушению биологического равновесия в экосистеме уникальной Байкальской природной территории».
Напомним, в июне 2021 года Бурятский госуниверситет выполнил научно-исследовательскую работу по целесообразности регулирования численности баклана в республике. По её результатам выявлено превышение показателя максимальной численности бакланов и нанесение ими вреда уникальной флоре и фауне озера Байкал. Сегодня, по данным государственного мониторинга и научно-исследовательской работы ученых, численность баклана составляет около 49 тысяч особей на озере Байкал и придельтовых пространствах рек Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, на Еравно-Харгинской системе озер, водоемах Окинского района. В связи с этим было рекомендовано провести регулирование численности баклана весной, летом и осенью в научно обоснованных объемах – 3000 особей.
В итоге Бурприроднадзор принял решение в научно-обоснованных объемах уничтожать по 3 тысяч бакланов с привлечением охотников. Отстрел планировалось провести в Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском, Прибайкальском и Селенгинском районах, - там, где гнездится больше всего этих птиц. Муниципалитетам рекомендовали возместить затраты охотникам, так как добыча баклана - трудоемкий и дорогостоящий процесс.
Однако, как следует из сообщения Народного Хурала, никаких заметных результатов отстрел баклана не дал.
«В связи с тем, что регулирование численности баклана не привело к положительным результатам, депутаты Народного Хурала считают необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в пункт 62.34 Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ, сняв запрет на уничтожение гнезд баклана. Обращение также будет направлено сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы от Бурятии с просьбой оказать содействие в принятии положительного решения по данному вопросу», - сообщает пресс-служба парламента.
Отметим, что еще весной этого года, при обсуждении вопроса об отстреле 3 тысяч бакланов депутат Леонид Белых высказал мнение, что борьба с бакланами методом отстрела довольна сложна.
«А нельзя, допустим… ну как прерываем беременность, так и когда они гнездятся – в это время яйца собирать, чтобы регулировать. Три отложили, два забрали, или все забрали - так можно регулировать. Я уверен, что стрельбами ничего не добьемся», - предлагал тогда депутат.
Но ему пояснили, что такой метод является нарушением правил охоты. На данный момент баклана в качестве охотничьего ресурса можно только подвергать отстрелу.
Фото: russianstock.ru
Как сообщили в пресс-службе парламента, поводом для обращения на федеральный уровень стала возрастающая популяция баклана, который наносит вред уникальной флоре и фауне озера Байкал. Кроме того, регулирование численности баклана не привело к положительным результатам.
В своем обращении депутаты указывают, что «учитывая многочисленные обращения общественности, рыбозаготовителей, встревоженных высоким уровнем воздействия баклана на экосистему Байкальского региона, Народный Хурал выражает серьезную обеспокоенность превышением показателей максимальной численности баклана на территории Бурятии. Возрастающая популяция баклана приводит к оскудению эндемичных рыбных запасов омуля, пагубному воздействию на среду обитания животного мира, нарушению биологического равновесия в экосистеме уникальной Байкальской природной территории».
Напомним, в июне 2021 года Бурятский госуниверситет выполнил научно-исследовательскую работу по целесообразности регулирования численности баклана в республике. По её результатам выявлено превышение показателя максимальной численности бакланов и нанесение ими вреда уникальной флоре и фауне озера Байкал. Сегодня, по данным государственного мониторинга и научно-исследовательской работы ученых, численность баклана составляет около 49 тысяч особей на озере Байкал и придельтовых пространствах рек Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, на Еравно-Харгинской системе озер, водоемах Окинского района. В связи с этим было рекомендовано провести регулирование численности баклана весной, летом и осенью в научно обоснованных объемах – 3000 особей.
В итоге Бурприроднадзор принял решение в научно-обоснованных объемах уничтожать по 3 тысяч бакланов с привлечением охотников. Отстрел планировалось провести в Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском, Прибайкальском и Селенгинском районах, - там, где гнездится больше всего этих птиц. Муниципалитетам рекомендовали возместить затраты охотникам, так как добыча баклана - трудоемкий и дорогостоящий процесс.
Однако, как следует из сообщения Народного Хурала, никаких заметных результатов отстрел баклана не дал.
«В связи с тем, что регулирование численности баклана не привело к положительным результатам, депутаты Народного Хурала считают необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в пункт 62.34 Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ, сняв запрет на уничтожение гнезд баклана. Обращение также будет направлено сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы от Бурятии с просьбой оказать содействие в принятии положительного решения по данному вопросу», - сообщает пресс-служба парламента.
Отметим, что еще весной этого года, при обсуждении вопроса об отстреле 3 тысяч бакланов депутат Леонид Белых высказал мнение, что борьба с бакланами методом отстрела довольна сложна.
«А нельзя, допустим… ну как прерываем беременность, так и когда они гнездятся – в это время яйца собирать, чтобы регулировать. Три отложили, два забрали, или все забрали - так можно регулировать. Я уверен, что стрельбами ничего не добьемся», - предлагал тогда депутат.
Но ему пояснили, что такой метод является нарушением правил охоты. На данный момент баклана в качестве охотничьего ресурса можно только подвергать отстрелу.
Фото: russianstock.ru
Тегибаклан