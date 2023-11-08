Общество 08.11.2023 в 17:04

В Улан-Удэ Школа креативных индустрий показывает первые достижения

Дарья Савельева вошла в шорт-лист VI Всероссийского детско-юношеском киноконкурса и кинофестиваля  «Зеркало будущего»
A- A+
Текст: Михаил Жапов
В Улан-Удэ Школа креативных индустрий показывает первые достижения
Ученица студии звукорежиссуры и современной электронной музыки  из школы креативных индустрий «Байкал-Арт» при Колледже искусств им. П.И. Чайковского Дарья Савельева прошла в шорт-лист VI Всероссийского детско-юношеском киноконкурса и кинофестиваля  «Зеркало будущего» по направлению «Киномузыка», сообщили в минкультуры Бурятии.

Дарья Савельва под руководством педагога Школы креативных индустрий «Байкал-Арт» Леонида Брянского придумала слова, сочинила музыку и исполнила песню «Рассветное солнце» для саундтрека к фильму «Тайна заброшки», снятого студийцами Школы креативных индустрий «Байкал Арт» летом этого года. И вот результат, девушка вошла в шорт-лист и собирается принять участие в фестивале очно.

Фестиваль «Зеркало будущего» пройдёт с 27 ноября по 5 декабря в Подмосковье.

Напомним, Школа креативных индустрий «Байкал-Арт» при Колледже искусств им. П.И. Чайковского открылась в прошлом году при поддержке правительства и министерства культуры Бурятии.

Фото: minkultrb.ru
Теги
школа креатив фестиваль

Все новости

«Жена три месяца на улицу не выходила»
08.11.2023 в 17:50
В Бурятии во время пожара хозяин-алкоголик оставил собак заживо гореть на цепи
08.11.2023 в 17:44
Вывески в центре Улан-Удэ приведут к единому стилю
08.11.2023 в 17:42
Движение автобусов по улицам Левченко и Радикальцева восстановят 11 ноября
08.11.2023 в 17:28
В Улан-Удэ Школа креативных индустрий показывает первые достижения
08.11.2023 в 17:04
Дед Мороз поехал по России
08.11.2023 в 16:35
В Бурятии женщина погибла в горящем доме
08.11.2023 в 16:32
Житель Бурятии выплатил долги по алиментам
08.11.2023 в 16:21
Будущее страны живёт в бурятском селе Михайловка
08.11.2023 в 16:13
В Монголии проверят все закупки в сфере общественного транспорта Улан-Батора
08.11.2023 в 15:59
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
«Жена три месяца на улицу не выходила»
Под Новосибирском начальника ЖКХ судят за ветку, рухнувшую на голову сибирячке
08.11.2023 в 17:50
Вывески в центре Улан-Удэ приведут к единому стилю
По словам мэра, это сделает центр более современным и привлекательным
08.11.2023 в 17:42
Движение автобусов по улицам Левченко и Радикальцева восстановят 11 ноября
Задержка в открытии дорог вызвала возмущение горожан
08.11.2023 в 17:28
Дед Мороз поехал по России
Поезд новогоднего волшебника посетит 10 станций ВСЖД
08.11.2023 в 16:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru