В Улан-Удэ Школа креативных индустрий показывает первые достижения

Ученица студии звукорежиссуры и современной электронной музыки из школы креативных индустрий «Байкал-Арт» при Колледже искусств им. П.И. Чайковского Дарья Савельева прошла в шорт-лист VI Всероссийского детско-юношеском киноконкурса и кинофестиваля «Зеркало будущего» по направлению «Киномузыка», сообщили в минкультуры Бурятии.Дарья Савельва под руководством педагога Школы креативных индустрий «Байкал-Арт» Леонида Брянского придумала слова, сочинила музыку и исполнила песню «Рассветное солнце» для саундтрека к фильму «Тайна заброшки», снятого студийцами Школы креативных индустрий «Байкал Арт» летом этого года. И вот результат, девушка вошла в шорт-лист и собирается принять участие в фестивале очно.Фестиваль «Зеркало будущего» пройдёт с 27 ноября по 5 декабря в Подмосковье.Напомним, Школа креативных индустрий «Байкал-Арт» при Колледже искусств им. П.И. Чайковского открылась в прошлом году при поддержке правительства и министерства культуры Бурятии.Фото: minkultrb.ru