Общество 09.11.2023 в 11:37
Тайна госпожи Стеллы раскрыта
Стала известна причина смерти новосибирской эскортницы, чье тело залили бетоном
Текст: Номер один
Исчезновение Екатерины Плотниковой в феврале 2021 взбудоражило весь Новосибирск. Девушку с яркой внешностью и афрокудрями искали и полиция, и волонтеры. Спустя 5 месяцев Катерину нашли – мёртвой, в овраге вблизи поселка Рыбачьего. Труп красавицы был залит бетоном. О том, чем закончилась история, окутанная тайнами, стало известно спустя два года. Об этом – в материале КП-Новосибирск.
Вела двойную жизнь
В Новосибирск Екатерина Плотникова перебралась в 2016 из соседнего региона. Многие знали
Катю как доброго, отзывчивого человека. Говорили, что девушка была зоозащитницей. Она брала на передержку животных и заботилась о них. Близким рассказывала, что работает в салоне красоты.
Когда Катя пропала, выяснилось, что она вела двойную жизнь. Анкету девушки нашли на сайте эскорт-услуг. Там она представлялась госпожой Стеллой. Эта новость, конечно, ошарашила близких. Но тогда они хотели одного – чтобы Катю нашли живой. А мама делилась, что у дочери диабет, и ей нужны постоянные уколы.
– Естественно, я не знала о таких подробностях Катиной жизни. Об этом я узнала уже от оперативника. Поймите, я — мать. Катя-диабетик, – делилась тогда с КП-Новосибирск мама Кати, Лариса Плотникова.
Тайна Кати стала важной зацепкой для оперативников. Они предполагали, что ее исчезновение могло быть связано с ее второй жизнью. Тогда в СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи не исключали, что девушка стала жертвой преступления. И проверяли ее окружение на причастность.
Залил в бетон, чтобы никто не узнал
Проверяли знакомых не зря. На одном из допросов 36-летний приятель Плотниковой — Алексей*, который официально занимался бизнесом по производству шоколада и сладких изделий, — начал путаться в показаниях. В итоге шоколатье рассказал свою версию случившегося. Признался, что в февральский вечер приехал к Екатерине по рабочим вопросам. Но нашел ее дома мертвую и испугался.
– Он не стал звонить в скорую или полицию. Почему-то подумал, что такой прецедент в его жизни может плохо сказаться на бизнесе и его репутации, — рассказывал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Он вывез тело Кати в овраг и оставил там, а потом залил тело бетоном. Был уверен, что после этого его тайну уже никто не раскроет. Но сам же сознался во всем.
«Диабет убил мою дочь»
Дело по статье «Убийство», возбужденное после исчезновения Екатерины, закрыли. Об этом почти спустя три года рассказала мама погибшей.
– Расследование было. Дело закрыто было в марте прошлого года. – сообщила КП-Новосибирск мать Екатерины Лариса Плотникова, – У меня нет повода сомневаться в чем-либо. Все установлено, вплоть до последнего сообщения Кати.
Тот самый Алексей*, припрятавший тело в овраге, ответственности за это не понес:
– Нет такой статьи. Так сказали мне, – добавила мама погибшей девушки.
Стала известна и причина смерти эскортницы:
– Благодаря расследованию, и, зная свою дочь, у меня сложилась вся картина случившегося… Диабет убил мою дочь (у девушки случился приступ — прим.ред). А расследование вели профессионалы с большой буквы, – поделилась мама девушки с КП-Новосибирск.
Что говорят юристы
А что касается сокрытия тела, в законе ответственность за это не предусмотрена. Другими словами, если человек спрятал тело человека, чья смерть не связана с криминалом, никакого преступления он не совершил.
– С моральной точки зрения, это, конечно, ужасный поступок, но по закону такое деяние не наказуемо, – объяснил КП-Новосибирск юрист Александр Козин.
*Имя изменено
Фото: соцсети.
Вела двойную жизнь
В Новосибирск Екатерина Плотникова перебралась в 2016 из соседнего региона. Многие знали
Катю как доброго, отзывчивого человека. Говорили, что девушка была зоозащитницей. Она брала на передержку животных и заботилась о них. Близким рассказывала, что работает в салоне красоты.
Когда Катя пропала, выяснилось, что она вела двойную жизнь. Анкету девушки нашли на сайте эскорт-услуг. Там она представлялась госпожой Стеллой. Эта новость, конечно, ошарашила близких. Но тогда они хотели одного – чтобы Катю нашли живой. А мама делилась, что у дочери диабет, и ей нужны постоянные уколы.
– Естественно, я не знала о таких подробностях Катиной жизни. Об этом я узнала уже от оперативника. Поймите, я — мать. Катя-диабетик, – делилась тогда с КП-Новосибирск мама Кати, Лариса Плотникова.
Тайна Кати стала важной зацепкой для оперативников. Они предполагали, что ее исчезновение могло быть связано с ее второй жизнью. Тогда в СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи не исключали, что девушка стала жертвой преступления. И проверяли ее окружение на причастность.
Залил в бетон, чтобы никто не узнал
Проверяли знакомых не зря. На одном из допросов 36-летний приятель Плотниковой — Алексей*, который официально занимался бизнесом по производству шоколада и сладких изделий, — начал путаться в показаниях. В итоге шоколатье рассказал свою версию случившегося. Признался, что в февральский вечер приехал к Екатерине по рабочим вопросам. Но нашел ее дома мертвую и испугался.
– Он не стал звонить в скорую или полицию. Почему-то подумал, что такой прецедент в его жизни может плохо сказаться на бизнесе и его репутации, — рассказывал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Он вывез тело Кати в овраг и оставил там, а потом залил тело бетоном. Был уверен, что после этого его тайну уже никто не раскроет. Но сам же сознался во всем.
«Диабет убил мою дочь»
Дело по статье «Убийство», возбужденное после исчезновения Екатерины, закрыли. Об этом почти спустя три года рассказала мама погибшей.
– Расследование было. Дело закрыто было в марте прошлого года. – сообщила КП-Новосибирск мать Екатерины Лариса Плотникова, – У меня нет повода сомневаться в чем-либо. Все установлено, вплоть до последнего сообщения Кати.
Тот самый Алексей*, припрятавший тело в овраге, ответственности за это не понес:
– Нет такой статьи. Так сказали мне, – добавила мама погибшей девушки.
Стала известна и причина смерти эскортницы:
– Благодаря расследованию, и, зная свою дочь, у меня сложилась вся картина случившегося… Диабет убил мою дочь (у девушки случился приступ — прим.ред). А расследование вели профессионалы с большой буквы, – поделилась мама девушки с КП-Новосибирск.
Что говорят юристы
А что касается сокрытия тела, в законе ответственность за это не предусмотрена. Другими словами, если человек спрятал тело человека, чья смерть не связана с криминалом, никакого преступления он не совершил.
– С моральной точки зрения, это, конечно, ужасный поступок, но по закону такое деяние не наказуемо, – объяснил КП-Новосибирск юрист Александр Козин.
*Имя изменено
Фото: соцсети.