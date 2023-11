Э.Амартувшин второй раз признан лучшим баритоном мира

Монгольский баритон Энхбатын Амартувшин во второй раз стал победителем в номинации «Лучший оперный баритон» на восьмой Международной оперной премии (The International Opera Awards), которую неофициально называют "Оскаром" оперы. Впервые он получил эту награду в 2020 году, сообщает МОНЦАМЭ В этом году по три певца каждого голоса (тенор, баритон, бас) были отобраны и номинированы на финал из 15 лучших оперных певцов мира, и в результате известный оперный певец из Монголии Энхбатын Амартувшин стал победителем в номинации «Лучший баритон мира».Энхбатын Амартувшин родился 23 марта 1986 года в аймаке Сухэ-Батор (Монголия). Окончил Монгольский университет искусств и культуры (2004-2009) класс профессора Цэрэнпила Еруу. С 2009 по 2016 год работал солистом Государственного академического театра оперы и балета Монголии. В 25 лет ему было присвоено звание заслуженного артиста Монголии. В последние годы он живет и работает за границей.Является лауреатом многих национальных и международных оперных конкурсов, включая: Национальный конкурс молодых оперных певцов имени профессора Ичинхорлоо (Улан-Батор, Монголия, 2009, вторая премия), оперный конкурс «Байкал» (Улан-Удэ, Россия, 2011, первая премия). В 2011 году Амартувшин занял второе место на Международном конкурсе имени П.И.Чайковского, (Санкт-Петербург), в июне 2012 года занял первое место в международном вокальном конкурсе «Опералия Пласидо Доминго» (The Placido Domingo’s Operalia). В июне 2015 года он получил серебряную медаль конкурса имени знаменитого испанского тенора Франческо Венаса, а также приз зрительских симпатий на престижном конкурсе оперных певцов в Кардиффе (Cardiff singer of the World).Амартувшин исполняет оперные партии на сценах ведущих театров по всему миру.Фото: montsame.mn