В Бурятии открыт еще один участок автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян

В Бурятии накануне открыто движение на участках с 308-го по 312-й и с 312-го по 315-й километры региональной автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. Со дорожными строителями по видеосвязи связался глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в его пресс-службе.«Хочу поздравить с открытием дороги, в первую очередь, жителей Баргузинского, Курумканского районов и, конечно, всех жителей Бурятии. Как сказал присутствовавший на открытии местный житель, больше 10 лет ездили в пыли по плохой дороге. А сейчас дорога очень хорошая. Она строится по прямому поручению президента. В 2017 году Владимир Путин дал поручение ее строить, и с тех пор она ежегодно финансируется из федерального бюджета, федерального фонда», - отметил он и дал старт движению по новому участку.Почти 7 км дороги заасфальтировали, установили барьерное ограждение. уложили три слоя асфальтобетонной смеси толщиной 22 см, нанесли разметку устроили водопропускные трубы. Вместо старого деревянного моста через ручей Винный построили новый железобетонный.«Сегодня мы открыли 7 километров нового участка дороги. Для нас удаленные муниципальные образования становятся доступными. Отремонтированный участок соответствует всем нормам, работы завершены, дорога хорошего качества», - сказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.«Дорога - это не просто инженерное сооружение, а услуга. Услуга, которая улучшает качество нашей жизни, дает толчок социально-экономическому развитию региона. Хочу, чтобы наша отремонтированная дорога служила долго верой и правдой нашим жителям, а также нашим гостям», - пожелал министр транспорта Бурятии Александр Гоге, напомнив о том, эта дорога имеет важное значение для жителей Баргузинского района и для развития туристической отрасли Бурятии.Сейчас дорожникам предстоит отремонтировать участок с 291-го км протяженностью порядка 17 км. Это последний неасфальтированный участок перед селом Баргузин. В рамках проекта планируется установить порядка 7 км барьерного ограждения, спрямить крутые радиусы поворотов. Для жителей двух сел Зорино и Журавлиха устроят остановочные пункты и установят освещение. Реконструируют еще один старый деревянный мост.Напомним, региональная дорога Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян протяженностью 726 км является основной региональной артерией, связывающей три района республики с Улан-Удэ. Она имеет особое значение для жизнеобеспечения населения. Еще несколько лет назад жителям Бурятии приходилось ездить на Байкал по гравийной дороге, теперь время в дороге заметно сократилось. На сегодняшний день введено в эксплуатацию около 280 км дороги. Построен мост через реку Баргузин протяженностью 411 метров. Реконструкция идет по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Фото: egov-buryatia.ru