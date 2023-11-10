Общество 10.11.2023 в 12:03

В Бурятии открыт еще один участок автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян

Перед селом Баргузин остается один последний неасфальтированный участок протяженностью 17 км
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии открыт еще один участок автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян
В Бурятии накануне открыто движение на участках с 308-го по 312-й и с 312-го по 315-й километры региональной автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. Со дорожными строителями по видеосвязи связался глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в его пресс-службе.

«Хочу поздравить с открытием дороги, в первую очередь, жителей Баргузинского, Курумканского районов и, конечно, всех жителей Бурятии. Как сказал присутствовавший на открытии местный житель, больше 10 лет ездили в пыли по плохой дороге. А сейчас дорога очень хорошая. Она строится по прямому поручению президента. В 2017 году Владимир Путин дал поручение ее строить, и с тех пор она ежегодно финансируется из федерального бюджета, федерального фонда», - отметил он и дал старт движению по новому участку.

Почти 7 км дороги заасфальтировали, установили барьерное ограждение. уложили три слоя асфальтобетонной смеси толщиной 22 см, нанесли разметку устроили водопропускные трубы. Вместо старого деревянного моста через ручей Винный построили новый железобетонный.

«Сегодня мы открыли 7 километров нового участка дороги. Для нас удаленные муниципальные образования становятся доступными. Отремонтированный участок соответствует всем нормам, работы завершены, дорога хорошего качества», - сказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

«Дорога - это не просто инженерное сооружение, а услуга. Услуга, которая улучшает качество нашей жизни, дает толчок социально-экономическому развитию региона. Хочу, чтобы наша отремонтированная дорога служила долго верой и правдой нашим жителям, а также нашим гостям», - пожелал министр транспорта Бурятии Александр Гоге, напомнив о том, эта дорога имеет важное значение для жителей Баргузинского района и для развития туристической отрасли Бурятии.

Сейчас дорожникам предстоит отремонтировать участок с 291-го км протяженностью порядка 17 км. Это последний неасфальтированный участок перед селом Баргузин. В рамках проекта планируется установить порядка 7 км барьерного ограждения, спрямить крутые радиусы поворотов. Для жителей двух сел Зорино и Журавлиха устроят остановочные пункты и установят освещение. Реконструируют еще один старый деревянный мост.

Напомним, региональная дорога Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян протяженностью 726 км является основной региональной артерией, связывающей три района республики с Улан-Удэ. Она имеет особое значение для жизнеобеспечения населения. Еще несколько лет назад жителям Бурятии приходилось ездить на Байкал по гравийной дороге, теперь время в дороге заметно сократилось. На сегодняшний день введено в эксплуатацию около 280 км дороги. Построен мост через реку Баргузин протяженностью 411 метров. Реконструкция идет по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
дороги реконстркуция Новый Уоян

Все новости

В Бурятии за 12 дней изъято около 27,5 кг наркотических средств
10.11.2023 в 13:09
В Бурятии произошел массовый обман бабушек
10.11.2023 в 13:01
В Улан-Удэ военные прокуроры провели прием
10.11.2023 в 12:43
В Бурятии простятся с молодым военным
10.11.2023 в 12:34
В Улан-Удэ завершен капремонт Театра бурятской драмы
10.11.2023 в 12:30
Население Бурятии сократилось на 760 человек
10.11.2023 в 12:22
В Бурятии открыт еще один участок автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян
10.11.2023 в 12:03
«Горсвет» Улан-Удэ стал призером Всероссийского конкурса профмастерства
10.11.2023 в 11:49
В Бурятии 80 семей БАМовцев с начала года получили субсидии на покупку нового жилья
10.11.2023 в 11:43
В Улан-Удэ вора заставили заплатить за похищенное имущество
10.11.2023 в 11:10
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
В Бурятии за 12 дней изъято около 27,5 кг наркотических средств
В республике  подведены итоги второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
10.11.2023 в 13:09
В Улан-Удэ военные прокуроры провели прием
Они встретились с военнослужащими, проходящими лечение в Сосновом Бору
10.11.2023 в 12:43
В Бурятии простятся с молодым военным
24-летний Артём Новоселов погиб в боях на Донбассе
10.11.2023 в 12:34
В Улан-Удэ завершен капремонт Театра бурятской драмы
В рамках национального проекта «Культура» на модренизацию было выделено более 26 млн рублей
10.11.2023 в 12:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru