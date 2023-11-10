В Улан-Удэ завершен капремонт Театра бурятской драмы

Министерство культуры Бурятии в рамках реализации национального проекта «Культура», направленного на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров, в 2023 году выделило Бурятскому академическому театру драмы им. Хоца Намсараева необходимые средства на модернизацию в размере 26, 4 млн рублей.«Сегодня здесь созданы комфортные условия для зрителей и работников театра: в зрительном зале появились новые удобные кресла, обновленные санузлы, современная система видеонаблюдения, медиаосвещение и многое другое. В целом, по нацпроекту «Культура» в этом году отремонтирован только Буряад театр, а вот для Русского драмтеатра, театра оперы и балета и муниципального Молодежного художественного театра приобретено новое оборудование. Театры - это место отдыха для людей, сюда приходят семьями, с друзьями посмотреть новые постановки и театры должны выглядеть достойно», - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Как отметила глава ведомства, в Бурятии насчитывается 1000 учреждений культуры, из них для 300 требуется капитальный ремонт. За последние пять лет отремонтировано 162 учреждения культуры.После модернизации в Бурятском драматическом театре им. Хоца Намсараева заменены 400 театральных кресел в зрительном зале, отремонтированы кровля, все санузлы, в т.ч. и для маломобильных граждан, душевые комнаты для персонала и артистов, заменена устаревшая аналоговая система видеонаблюдения театра на современную систему IP. Кроме того, театр может похвастаться совершенно новым элементом – медиафасадом с архитектурной подсветкой по всему периметру здания города.В театре уверены, что динамическое освещение фасада станет настоящим украшением столицы Бурятии. С помощью современного светодиодного оборудования появится возможность не только украсить здание, но и транслировать рекламу, анонсировать предстоящие премьеры и текущие спектакли.Напомним, что в рамках национального проекта «Культура» в Бурятии капитально реконструируется также театр кукол «Ульгэр» на сумму более 900 млн рублей и оснащены современным оборудованием Русский государственный драматический театр им. Бестужева, Бурятский театр оперы и балета им. Цыдынжапова, Молодежный художественный театр на общую сумму 30 млн рублей.Фото: minkultrb.ru