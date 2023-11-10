Главный полицейский Улан-Удэ рассказал, что угрожает безопасности горожан

В канун профессионального праздника сотрудников полиции, который отмечается сегодня, 10 ноября, мы встретились с новым начальником Управления МВД России по г. Улан-Удэ полковником полиции Баиром Галдановым и узнали, какие преступления угрожают безопасности горожан чаще всего.Ранее главным полицейским Улан-Удэ был Дмитрий Семенов. Более 6,5 года он возглавлял Управление Министерства внутренних дел, но с недавнего времени перевелся в Хабаровский край. На его место назначили полковника полиции Баира Галданова, которому теперь подчиняется более 15 подразделений и несколько территориальных органов, входящих в состав УМВД.- Службу в органах внутренних дел я начал в 1997 году. Перед этим искал себя во врачебной практике, окончил медицинское училище. Но позже все-таки сменил направление и ушел в милицию. Погоны, форма и дисциплина мне больше по душе. Соответственно, и борьба с преступностью, о которой я могу говорить долго. Любовь к работе возникла сразу. Еще в дни, когда я сидел за студенческой партой, - вспоминает полковник полиции Баир Галданов.Педагогический состав пестрил учителями-практиками. Каждый из них обладал колоссальным опытом службы в органах и щедро делился им со студентами.- Каждый раз, когда мы разбирали примеры из их жизни, слушали рассказы про работу, оторваться было невозможно, настолько интересно они преподносили свой опыт. Особенно на втором курсе, когда началась практика. В тот момент я почувствовал: «Да, это мое». А когда полноценно вышел на службу, с работы уже «не вылезал», - с теплотой говорит наш собеседник.Баир Галданов занимал разные должности и руководил многими подразделениями ОВД Бурятии. Но окончательно остановился на Управлении МВД, в котором трудится последние десять лет. Для коллег он человек не новый, все это время служил начальником полиции.Зная о многолетнем опыте полковника полиции, становится понятно, что проблемы города ему хорошо известны. Ведь он не человек «кабинета». В самом начале карьеры занимал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска. Откуда не понаслышке узнал, что значит сидеть в засадах и выезжать на сложные вызовы.- Я прекрасно помню время перед 2000-ми. Раньше преступность была гораздо сложнее и жестче. Встречалось разное, и разбойные нападения в масках, и заказные убийства. Криминальный мир делил территорию города, валютчиков расстреливали около их домов. Спектр преступности был велик и, соответственно, методики раскрытия тоже. Помню, как в 99-м, будучи оперативником, поехал утром на одно заказное убийство, а после обеда уже на второе, - вспоминает Баир Галданов.Сегодня же актуальными преступлениями остаются хищения и мошенничества с использованием сети Интернет или же телефонов. А также кражи денежных средств с банковских карт. Эти преступления занимают львиную долю от общего количества зарегистрированных. Таких в городе за девять месяцев 2023 года произошло более 2,5 тысячи.Как правило, преступники находятся за пределами республики и РФ. Злоумышленники создают сайты-двойники, копируют страницы банков, отелей, концертных залов и официальных ведомств с целью получения личных данных граждан, включая банковские карты. Телефонные мошенники, используя социальную инженерию, обманывают доверчивых пользователей и получают доступ к их личной информации или финансовым средствам.Всемирная паутина заработала еще в 1969 году. Более современные методы виртуальных махинаций стали возникать после 2000-х. Но какое технологичное преступление стало для республики первым?- В Бурятии пик пришелся на 2017 - 2018 гг. Все началось с того, что в банках выдавали идентификационные номера прямо в чеках. Выданный терминалом код нужно было запомнить, а бумажный носитель уничтожить. Но не все люди рвали чеки прям основательно. Эти талончики выбрасывались в мусорную корзину, а позже в огромных пакетах складировались у мусорных баков. Одна из экс-сотрудниц банка обратила на это внимание, а позже начала забирать выброшенные мешки с чеками. После чего производила хищение денежных средств по выброшенным идентификационным номерам, - говорит полковник полиции.За девять месяцев 2023 года причиненный киберпреступностью ущерб составил около 500 млн рублей по Бурятии. А если только по городу, то 342 млн. И, несмотря на неоднократные предупреждения жителей, миллионы по-прежнему утекают рекой в карманы мошенников.- Сейчас большинство мошенников проходят специальную подготовку. Они обладают знаниями психологии, умением входить в доверие, устанавливать контакт с жертвой. Есть данные, что ряд из них проходят обучение по нейролингвистическому программированию, используют гипноз. Очень часто обращающиеся за помощью к нам люди в своих показаниях упоминают, что переводили деньги словно завороженные. «Взял трубку и сделал все под диктовку, только потом очнулся и понял», - обращает внимание начальник УМВД.В октябре на телефон жительницы Улан-Удэ, а точнее, бухгалтера одного медучреждения, поступил звонок от лжесотрудников ФСБ. Они сообщили, что она осуществляет переводы денежных средств в поддержку армии Украины, за что ей грозит уголовная ответственность. Когда женщина сообщила, что не осуществляла никаких переводов в Украину, то лжесотрудники предложили пресечь действия мошенников и оформить кредиты, после чего перевести денежные средства на специальные банковские счета. Так, гражданка оформила кредиты в различных банках на общую сумму более 5 млн рублей, которые позже перевела мошенникам.Недавно назначенный начальник управления Министерства внутренних дел по Улан-Удэ Баир Галданов также отметил и вторую актуальнейшую проблему нашего города. Это алкоголь. В этом году зафиксирован рост ДТП, совершенных в состоянии опьянения. За 2023 год ранения разной степени тяжести получили 44 человека, шесть человек умерли.- Только за неполный 2023 год уже возбуждено 396 уголовных дел. Все они за повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Представляете, какой масштаб трагедии? Все эти дела буквально продублировались, а сколько еще совершенных впервые… На данный момент арестовано 84 транспортных средства, из них 56 машин передано в доход государства. Обратно к владельцам они уже не вернутся, - сообщает Баир Галданов.Месяц назад полицейские остановили автомобиль «Тойота Вокси». При проверке документов сотрудники ГИБДД почувствовали исходивший от водителя запах алкоголя. Машиной управлял 34-летний житель Тарбагатайского района, ранее трижды привлекавшийся к административной ответственности за пьяное вождение и не имевший водительских прав. Мужчина признался в распитии спиртного и попытался «договориться» со стражами порядка. Сначала он предложил им пообедать за его счет, а позже предлагал еще и 50 тыс. рублей. Однако сотрудники отказались от взятки и доставили мужчину в Республиканский наркодиспансер.Результат анализа и материалы для привлечения мужчины к уголовной ответственности за «пьяный руль», а также за склонение сотрудников к коррупционному правонарушению переданы в орган дознания. Теперь водителю грозит двойная «уголовка».- Самое ужасное, что употребление спиртных напитков ассоциируется в обществе с праздником. Когда читаешь допросы, обращаешь внимание, что граждане часто пишут: «Я решил отдохнуть, с этой целью купил бутыль водки». После чего он потерял телефон, сам украл что-то, попал в драку и прочее. Во многих преступлениях присутствует алкоголь. Вдумайтесь. Ребенок в садик пошел - отметили, садик окончил - отметили. В школе уже появляются два стола. Слева - взрослый, справа - детский. У одних шампанское простое, у других - пока безалкогольное. Но начало уже положено, - отмечает полковник полиции.Сотрудники органов внутренних дел сталкиваются непосредственно с итогом возникших проблем - когда человек, будучи пьяным, кого-то сбил, ограбил, убил.- Бороться с этим можно только пропагандой здорового образа жизни. Но масштабы потребления спиртных напитков грандиозны. Сегодня на учете в РНД состоит более 4 000 человек, страдающих алкоголизмом, - отмечает полковник полиции.В этом году Управление МВД выступило на совещании в мэрии с инициативой. Предложило создать особую программу, чтобы снизить потребление спиртного среди населения. Задействовано порядка 16 субъектов согласно закону о системе профилактики. Результаты уже есть.- Как пример, пока один гражданин прошел лечение и бросил пить. Быстро трудоустроился. Второй также прекратил злоупотребление, сейчас решил собрать документы для участия в СВО. Хотя бы двоим удалось помочь, и это только начало, - говорит Баир Галданов.В каждом районе города проводятся Координационные совещания руководителей правоохранительных органов, на которых рассматривают проблемные вопросы по обеспечению правопорядка исходя из анализа оперативной обстановки. Затем принимают совместные решения по проведению мероприятий, чтобы улучшить ситуацию.Многолетняя работа в структуре органов внутренних дел не проходит бесследно. От профдеформации никто не застрахован. Например, когда он необоснованно подмечает детали в обычной жизни и ищет преступников там, где их нет. Но так бывает далеко не всегда.- Работа не только деформирует человека, но и помогает ему раскрыться. Деформация - это когда ты много лет на отрицательной эмоции. Но себя можно контролировать и не становиться деформированным. Я когда вижу, что кто-то с этим сталкивается из сотрудников, пытаюсь подсказать, как перестроиться. Чтобы они не сгорели на работе. Наш коллектив всегда поможет с этим справиться, - уверяет полковник полиции.10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, особенный праздник для полицейских.- В первую очередь хочется поздравить наших дорогих ветеранов, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе, и выразить им глубочайшие слова благодарности. Ведь именно они - то поколение, которое лицом к лицу боролось с преступностью «лихих» 90-х. Вложили всех себя, не жалея времени и здоровья. Действующим сотрудникам и их семьям желаю терпения и понимания, работа у нас непростая. А тем, кто хочет построить карьеру в органах - открытых дорог. Мы будем рады и новым лицам, - подытоживает начальник УМВД России по Улан-Удэ Баир Галданов.Фото: МВД Бурятии