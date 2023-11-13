В Москве пройдет праздничный концерт, посвященный Бурятии

В Москве 15 ноября на главной уличной сцене ВДНХ состоится праздничный концерт «Многоликая Бурятия – Соёмбо» в рамках Международной выставки-форума «Россия», сообщили в минкультуры республики.В праздничном концерте примут участие лучшие артисты и народные коллективы Бурятии: Бадма-Ханда Аюшеева; Чингис Раднаев; Бурятская республиканская цирковая школа, народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны», народный ансамбль песни и танца «Белый день», народный эвенкийский молодёжный ансамбль «Гулувун», ансамбль морин-хуристов Колледжа искусств имени П.И.Чайковского.Напомним, что в Москве на ВДНХ проходят «дни Бурятии» - масштабное мероприятие, включающее выставочную экспозицию, культурные программы, выставки, мастер-классы. Так, на ВДНХ размещена интерактивная юрта, в которой посетители могут узнать интересные факты о регионе, сфотографироваться в народных костюмах, принять участие в различных мастер-классах.Открытие площадки запланировано также на 15 ноября. Экспозиция работает до апреля 2024 года.Возрастной ценз – 6+Фото: minkultrb.ru