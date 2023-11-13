Общество 13.11.2023 в 11:25

В Москве пройдет праздничный концерт, посвященный Бурятии

В нем примут участие лучшие артисты и народные коллективы республики

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Текст: Михаил Жапов
В Москве пройдет праздничный концерт, посвященный Бурятии
В Москве 15 ноября на главной уличной сцене ВДНХ состоится праздничный концерт «Многоликая Бурятия – Соёмбо» в рамках Международной выставки-форума «Россия», сообщили в минкультуры республики.

В праздничном концерте примут участие лучшие артисты и народные коллективы Бурятии: Бадма-Ханда Аюшеева; Чингис Раднаев; Бурятская республиканская цирковая школа, народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны», народный ансамбль песни и танца «Белый день», народный эвенкийский молодёжный ансамбль «Гулувун», ансамбль морин-хуристов Колледжа искусств имени П.И.Чайковского.

Напомним, что в Москве на ВДНХ проходят «дни Бурятии» - масштабное мероприятие, включающее выставочную экспозицию, культурные программы, выставки, мастер-классы. Так, на  ВДНХ размещена  интерактивная юрта, в которой посетители могут узнать интересные факты о регионе, сфотографироваться в народных костюмах, принять участие в различных мастер-классах.

Открытие площадки запланировано также на 15 ноября. Экспозиция работает до апреля 2024 года.

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Фото: minkultrb.ru
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