Общество 14.11.2023 в 11:50

В Кяхте отремонтируют стратегический мост

Он связывает центр города с другими районами
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Текст: Андрей Константинов
В Кяхте отремонтируют стратегический мост
В Бурятии подписан контракт на реконструкцию моста на улице Свердлова в Кяхте. Этот мост расположен в центре города, по нему проходят практически все транспортные потоки, связывающие центральную часть Кяхты с другими районами.

Как сообщили в республиканском Минтрансе, стоимость реконструкции составит 61 млн рублей. Средства выделены из Дорожного фонда Бурятии. Новый мост планируют ввести в эксплуатацию уже в 2024 году.

Существующий деревянный мост на бревенчатых сваях был построен в 2000 году. Время и возросшие нагрузки дали о себе знать – в настоящее время конструкция находится в ненормативном состоянии. Между тем, он является стратегическим для Кяхты.

Напомним, сейчас в Кяхте идет капитальный ремонт моста по улице Банзарова. Срок завершения работ там также запланирован на 2024 год.

Фото: Минтранс Бурятии
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