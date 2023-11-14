В Бурятии после капремонта открыли 16 км автотрассы «Байкал»

Церемония открытия капитально отремонтированных участков федеральной автотрассы «Байкал» прошла в формате телемоста между Росавтодором (Москва) и первым участком ввода на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита в Выдрино. Разрешение на открытие движения дал Глава Росавтодора Роман Новиков, сообщили в пресс-службе управления дорог «Южный Байкал».Капитальный ремонт на четырех участках дороги начался в мае прошлого года. Во время ремонта полностью обработали фрезером старое покрытие иустроили новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, что дает новой дороге устойчивость к износу и образованию дефектов.Помимо этого, во время капитального ремонта, чтобы автодорога не перенасыщалась влагой, весь грунт заменили скальным и крупнообломочным материалом, а также уложили геомембраной. Еще дорожники модернизировали систему водоотвода и установили бетонные лодки вдоль проезжей части.Впервые в Бурятии на федеральной трассе устроили обочины с фильтрацией, уложив слой сорбента для полной очистки стоков поверхностных вод от механических примесей и растворенных вредных веществ. Такая технология призвана защитить биосферу озера Байкал.Большое внимание дорожники уделили благоустройству пешеходной среды, особенно в зоне с большим количеством дачных угодий. Для комфорта жителей села Выдрино установили два автопавильона, обустроив их заездными карманами с тротуарами и перильным ограждением.В целях повышения уровня безопасности на всех участках установили новое барьерное металлическое ограждение, дорожные знаки, нанесли хорошо различимую в дневное и ночное время суток горизонтальную разметку.проходит по территории трех регионов ‒ Иркутской области, Бурятии, Забайкальскому краю ‒ и связывает их региональные центры. Кроме того, дорога является продолжением трассы Р-255 «Сибирь» в восточном направлении, а также ведет к самому глубокому озеру в мире – Байкалу.Фото: Росавтодор