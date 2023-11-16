Общество 16.11.2023 в 10:50

Инфраструктура ВСЖД готова к работе зимой

На экипировку сотрудников зимней спецодеждой магистраль направила более 529 млн рублей
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Инфраструктура ВСЖД готова к работе зимой
Комплексные мероприятия по подготовке подвижного состава и инфраструктуры к работе в зимний период проведены на Восточно-Сибирской железной дороге. В преддверии холодов проверки прошли 78 железнодорожных вокзалов, 12 павильонов, проинспектированы системы отопления, водоснабжения, освещения, а также 834 посадочные платформы, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Парк пассажирских вагонов и электропоездов, который выйдет на маршруты в зимний период 2023-2024 годов, прошел техническое обслуживание и полностью готов к работе при низких температурах.

Кроме того, проведена специальная диагностика искусственных сооружений. Всего обследовано более пяти тысяч объектов: мостов, тоннелей, виадуков, путепроводов, галерей, водопропускных труб. Для работников, ответственных за содержание путевой инфраструктуры, подготовлено более 1,2 тыс пунктов обогрева.

Одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов в зимний период становится уборка снега. На ВСЖД для этих целей будут задействованы 68 единиц специального подвижного состава. Работа по расчистке путевой инфраструктуры от выпавших осадков на магистрали стартовала уже в конце октября.

На приобретение и экипировку сотрудников зимней спецодеждой в 2023 году ВСЖД направила более 529 млн рублей. В числе используемых моделей – современные отечественные опытные образцы зимней обуви, которые в текущем году пройдут практическую проверку в сложных климатических условиях Восточно-Сибирской магистрали.

Отдельная подготовка ведется с представителями рабочих специальностей, которым этой зимой предстоит работать на магистрали в первый раз – «первозимникам». В этом году таких специалистов на ВСЖД будет занято около  2,5 тыс человек. Все они проходят специальное обучение.

Фото: company.rzd.ru
Теги
желдорога зима готовность ВСЖД

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