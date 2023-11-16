Общество 16.11.2023 в 15:19

В Бурятии повысили штрафы за нарушение правил обращения с животными

Хозяина собаки, покусавшей человека, теперь могут оштрафовать на 30 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии повысили штрафы за нарушение правил обращения с животными
Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты приняли закон, направленный на воспитание гуманного отношения к домашним питомцам и повышение дисциплины и ответственности у владельцев животных и подрядчиков, занимающихся отловом и содержанием безнадзорных собак.

- На сегодня в Бурятии установлена ответственность только за нарушение правил выгула животных. В новой редакции статься расширена формулировкой: дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, - пояснил начальник Управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев.

Нарушение дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных влечет наложение штрафов:

- для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей;
- для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей;
- для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

Регионы согласно федеральному закону № 498 об ответственном обращении с животными получили право регулировать наказания за нарушения в отношении животных, не несущих признаков уголовно наказуемого деяния. Новые административные штрафы за несоблюдение данных требований в сравнении с прежними ставками стали в 5-10 выше.

Жестокое обращение повлечет административный штраф:

- для граждан - от 5 до 15 тысяч рублей;
- для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей;
- для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

Усилено наказание для владельцев животных, которые нанесли вред жизни, здоровью или имуществу граждан. Административный штраф составит:

- для граждан - от 10 до 30 тысяч рублей;
- для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей;
- для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.
 
Санкции для владельцев приютов, не соблюдающих требования гуманного обращения с животными без владельцев:

- для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей;
- для юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.

Штраф за нарушение правил отлова бездомных животных составит:

- для граждан - предупреждение или от 3 до 5 тысяч рублей;
- для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей;
- для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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