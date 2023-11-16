В Бурятии повысили штрафы за нарушение правил обращения с животными

Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты приняли закон, направленный на воспитание гуманного отношения к домашним питомцам и повышение дисциплины и ответственности у владельцев животных и подрядчиков, занимающихся отловом и содержанием безнадзорных собак.- На сегодня в Бурятии установлена ответственность только за нарушение правил выгула животных. В новой редакции статься расширена формулировкой: дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, - пояснил начальник Управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев.Нарушение дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных влечет наложение штрафов:- для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей;- для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей;- для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.Регионы согласно федеральному закону № 498 об ответственном обращении с животными получили право регулировать наказания за нарушения в отношении животных, не несущих признаков уголовно наказуемого деяния. Новые административные штрафы за несоблюдение данных требований в сравнении с прежними ставками стали в 5-10 выше.Жестокое обращение повлечет административный штраф:- для граждан - от 5 до 15 тысяч рублей;- для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей;- для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.Усилено наказание для владельцев животных, которые нанесли вред жизни, здоровью или имуществу граждан. Административный штраф составит:- для граждан - от 10 до 30 тысяч рублей;- для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей;- для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.Санкции для владельцев приютов, не соблюдающих требования гуманного обращения с животными без владельцев:- для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей;- для юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.Штраф за нарушение правил отлова бездомных животных составит:- для граждан - предупреждение или от 3 до 5 тысяч рублей;- для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей;- для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.Фото: «Номер один»