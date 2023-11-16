СУЭК планирует отгрузить 900 тонн угля конфессиям Бурятии

В период отопительного сезона разрез «Тугнуйский» (СУЭК) традиционно поддерживает качественным тугнуйским углем своих социальных партнеров в Бурятии. Благотворительный уголь от компании получают местные религиозные организации, сообщила пресс-служба СУЭК.Социальное партнерство продолжается и в текущем году: на нужды религиозных конфессий планируется отгрузить 900 тонн благотворительного угля.По потребностям священнослужителей уже произведена отгрузка угля в количестве 750 тонн социальным партнерам предприятия Иволгинскому дацану «Хамбын Хурээ» и Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской православной церкви.До конца года с помощью благотворительного угля начнут отапливать дацаны и дуганы Мухоршибирского района.Фото: suek.ru