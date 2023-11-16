Общество 16.11.2023 в 17:42

СУЭК планирует отгрузить 900 тонн угля конфессиям Бурятии

Угольный разрез «Тугнуйский» традиционно обеспечивает углем религиозные организации
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СУЭК планирует отгрузить 900 тонн угля конфессиям Бурятии
В период отопительного сезона разрез «Тугнуйский» (СУЭК) традиционно поддерживает качественным тугнуйским углем своих социальных партнеров в Бурятии. Благотворительный уголь от компании получают местные религиозные организации, сообщила пресс-служба СУЭК.

Социальное партнерство продолжается и в текущем году: на нужды религиозных конфессий планируется отгрузить 900 тонн благотворительного угля.

По потребностям священнослужителей уже произведена отгрузка угля в количестве 750 тонн социальным партнерам предприятия Иволгинскому дацану «Хамбын Хурээ» и Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской православной церкви.

До конца года с помощью благотворительного угля начнут отапливать дацаны и дуганы Мухоршибирского района.

Фото: suek.ru
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