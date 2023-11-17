В Бурятии спасатели вскрыли квартиру в которой находился 3-летний ребенок

В Бурятии накануне вечером в республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация о том, что в городе Гусиноозёрск в запертой квартире находится 3-летний ребенок. Со слов матери, она ненадолго вышла из квартиры, оставив дочь одну. Вернувшись, женщина не смогла самостоятельно открыть дверь, так как замок заклинило.Прибыв на место, спасатели БРПСС в присутствии мамы и сотрудников полиции, с использованием аварийно-спасательного инструмента, вскрыли окно, расположенное на первом этаже, тем самым обеспечили доступ к ребенку, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.С ребенком все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В удовлетворительном состоянии спасатели передали ребенка матери.Фото: pixabay.com