Общество 17.11.2023 в 09:02

В Бурятии спасатели вскрыли квартиру в которой находился 3-летний ребенок

Мать, выйдя из дома, после не смогла попасть в него, так как в двери заклинил замок
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Текст: Номер один
В Бурятии спасатели вскрыли квартиру в которой находился 3-летний ребенок
В Бурятии накануне вечером в республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация о том, что в городе Гусиноозёрск в запертой квартире находится 3-летний ребенок. Со слов матери,  она ненадолго вышла из квартиры, оставив дочь одну.  Вернувшись, женщина не смогла самостоятельно открыть дверь, так как замок заклинило.

Прибыв на место, спасатели БРПСС в присутствии мамы и сотрудников полиции, с использованием аварийно-спасательного инструмента, вскрыли окно, расположенное на первом этаже,  тем самым  обеспечили  доступ к ребенку, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

С ребенком все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В удовлетворительном состоянии спасатели передали ребенка матери.

Фото: pixabay.com
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