Общество 17.11.2023 в 11:08

Помощь обездоленным: ожидание и реальность

Государство было и остается главным источником помощи для них
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Текст: Номер один
Помощь обездоленным: ожидание и реальность
Доля россиян, считающих, что социально уязвимым гражданам помогает государство, выросла за последние 15 лет с 36% до 48%, что помогают благотворительные фонды — с 8% до 35%. Помощь тем, кто по каким-либо причинам оказался «выброшен» из общества, россияне стали чаще возлагать на объединения людей со схожим жизненным опытом (с 33% до 44%) и реже — на их родных и близких (с 52% до 44%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты мониторингового опроса, посвященного взглядам россиян на помощь социально уязвимым категориям граждан.

Кто помогает…

Помощь обездоленным — тема дискуссионная, причем споры идут не столько о том, нужна ли помощь как таковая, сколько о том, кто должен ее оказывать. В теории такие люди могут получить поддержку от представителей трех секторов общества: государственного (государство, социальные службы), коммерческого (крупные компании, бизнесмены) и некоммерческого (благотворительные фонды, объединения людей со схожим опытом, инициативные гражданские группы и пр.), а также от родных и близких, других окружающих.

В ходе ноябрьского опроса ВЦИОМ россиянам было предложено поделиться своими взглядами на эту проблему, выбрав из предложенного списка субъектов, которые должны помогать и реально помогают социально уязвимым группам и гражданам, по каким-либо причинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что взгляды наших сограждан на должное и сущее в этом вопросе различаются. За последние 15 лет россияне стали реже считать, что помогать нуждающимся (социально уязвимым группам или оказавшимся в сложной жизненной ситуации) должны их родные и близкие. Хотя в представлениях опрошенных именно родные и близкие остаются теми, кто в первую очередь заботится о таких людях сегодня.

…и кому?

Согласно полученным данным, помощь социально уязвимым группам населения россияне в первую очередь ждут от государства — 73%. В сумме каждый второй (50%) полагает, что таким людям должны помогать родные и близкие (38%) и все их окружение (12%), столь же часто (49%) россияне возлагают ответственность на организованный третий сектор: благотворительные фонды (35%), объединения людей, имеющих опыт решения подобных проблем (15%), инициативные гражданские группы (13%), религиозные организации (12%). Коммерческий (или второй) сектор, представленный крупными компаниями и бизнесменами, назвали более четверти опрошенных — 28%.

В действительности, по оценкам опрошенных, помощь распределяется несколько иначе. Социально уязвимым гражданам чаще помогают люди из их круга общения (56%) — родные и близкие (49%), окружение в целом (7%). Не менее вовлеченной группой (в общей сложности — 53%) оказывается организованный третий сектор — благотворительные фонды (35%), объединения людей со схожим жизненным опытом (20%), инициативные гражданские группы (15%), религиозные организации (10%) и др. Государственные службы, от которых россияне чаще всего ждут помощи социально уязвимым гражданам, назвал каждый второй (48%). Наконец, реже всего опрошенные отмечают вовлеченность бизнеса в заботу о стариках, инвалидах, многодетных семьях и др. (8% vs 28% ожидают от них помощи); среди возлагающих ответственность на бизнес только 14% считают, что он помогает социально уязвимым.

За последние 15 лет взгляды наших сограждан на помощь социально уязвимым группам населения претерпели изменения. Россияне стали реже ожидать поддержки от их родных и близких (58% в 2008 г. vs 38% в 2023 г.) и от объединений людей со схожим опытом (23% vs 15%); одновременно с этим вырос общественный запрос на корпоративную социальную ответственность бизнеса (21% vs 28%), а также помощь со стороны инициативных гражданских групп (8% vs 13%).

Что касается реального положения дел, то за рассматриваемый период россияне стали чаще отмечать вовлеченность в заботу о социально уязвимых группах практически всех представленных акторов (исключение — родные и близкие; −14 п.п. с 2008 г.). В частности, обществу стала гораздо заметнее помощь государственных служб (+12 п.п. за 15 лет), благотворительных фондов (+27 п.п.), инициативных гражданских групп (+13 п.п.) и религиозных организаций (+5 п.п.). Кроме того, сегодня лишь 3% отмечают отсутствие какой-либо помощи, тогда как еще 15 лет назад ответ «никто не помогает» звучал от каждого девятого (11%).

Люди, «выброшенные» из общества

Несколько иначе выглядят ожидания россиян, связанные с поддержкой тех, кто по каким-либо причинам оказался «выброшен» из общества (наркоманы, алкоголики, освобожденные из мест заключения). По суммарной доле ответов лидирует третий сектор (64%), в том числе объединения людей, имеющих опыт решения подобных проблем (44%), благотворительные фонды (22%), религиозные организации (21%), а также инициативные гражданские группы (13%). Следом с одинаковой частотой в ответах опрошенных звучали государственные службы, специальные учреждения (54%) и окружение таких людей, их родные и близкие (52%). Мнение, согласно которому вернуться к нормальной жизни таким людям должны помочь крупные компании и бизнесмены, распространено в обществе в гораздо меньшей степени (5%).

Как и в случае с социально уязвимыми гражданами, забота о людях, ведущих асоциальный образ жизни, в представлениях россиян в первую очередь лежит на плечах их близких, окружения в целом (54%). Объединения людей с опытом переживания подобных проблем, благотворительные фонды, религиозные организации, а также инициативные гражданские группы (то есть некоммерческий сектор) в общей сложности набирают 52%. По оценкам каждого пятого, чаще всего помогают государственные службы (21%), еще 2% назвали крупные компании, предпринимателей.

За последние 15 лет россияне стали чаще возлагать ответственность на некоммерческий сектор, реже — на государственные службы (−7 п.п.) и родственников (−8 п.п.); за рассматриваемый период вырос запрос на помощь таким гражданам со стороны объединений людей со схожим жизненным опытом (+11 п.п.), религиозных организаций (+9 п.п.), инициативных гражданских групп (+5 п.п.). Как показывает динамика ответов на вопрос о реальной помощи, вовлеченность именно третьего сектора с 2008 г. стала сильнее заметна россиянам: объединения людей стали называть на 12 п.п. чаще, благотворительные фонды — на 13 п.п., религиозные организации и инициативные гражданские группы — на 10 п.п. Доля ответивших, что таким людям никто не помогает, снизилась при этом втрое, с 21% до 7%.

Фото: «Номер один»
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