В Бурятии в начале недели ожидаются снегопады

По данным синоптиков, в понедельник, 20 ноября, смещение атмосферного фронта в Бурятии вызовет местами снег, по северному Прибайкалью ночью прогнозируется сильный снегопад. Ожидается северо-западный ветер, его скорость составит 6-11, в отдельных районах до 15-20 м/с.Температура воздуха ночью будет -4, -9, местами +1, -4 градуса, по северу и юго-западу до -12, -17. Днем ожидается -1, +4, местами -3, -8 градусов.В Улан-Удэ в ночь с воскресенья на понедельник ожидается небольшой снег, днем в понедельник преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -4,-6, днем 0,+2.Фото: «Номер один»