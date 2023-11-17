Общество 17.11.2023 в 14:42

В Бурятии в начале недели ожидаются снегопады

При этом днем прогнозируется плюсовая температура
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в начале недели ожидаются снегопады
По данным синоптиков, в понедельник, 20 ноября, смещение атмосферного фронта в Бурятии вызовет местами снег, по северному Прибайкалью ночью прогнозируется сильный снегопад. Ожидается северо-западный ветер, его скорость составит 6-11, в отдельных районах до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет -4, -9, местами +1, -4 градуса, по северу и юго-западу до -12, -17. Днем ожидается -1, +4, местами -3, -8 градусов.

В Улан-Удэ в ночь с воскресенья на понедельник ожидается небольшой снег, днем в понедельник преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -4,-6, днем 0,+2.

Фото: «Номер один»
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