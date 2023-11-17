В Улан-Удэ с начала года мошенники похитили у горожан более 370 млн рублей

В Улан-Удэ с начала года зафиксировано 1540 факт мошенничеств и 859 краж денег с банковских счетов горожан. Все кражи совершены с использованием IT-технологий. Общий ущерб составил превысил 370 млн рублей, сообщили в администрации столицы Бурятии.Горожане, как правило, становятся жертвами наиболее типичных и распространенных мошеннических схем. В мэрии состоялась встреча начальника Управления МВД России по Улан-Удэ Баира Галданова с ТОСами города с целью предупреждения хищений.Сегодня расскажем о таком, как «Срочный звонок»:∙ Представляются сотрудниками правоохранительных органов (Полиции, Следственного комитета, ФСБ) сообщают, что некто находится в одном из банков и имеет нотариально заверенную доверенность на ваше имя и хочет оформить кредит. Далее якобы сотрудник правоохранительных органов (сотрудник Банка России или службы безопасности банка, службы финансового мониторинга и др.) для исчерпания «кредитного лимита» требует оформить кредит, опередив действия псевдомошенников, а после оформления кредита для сохранности средств просит перевести деньги на специально созданных «Безопасный резервный счет».∙ Представляются сотрудниками правоохранительных органов (полиции, Следственного комитета, ФСБ) сообщают, что якобы с банковского счета потерпевшего идет спонсирование армии Украины. Далее угрозы об уголовной ответственности, а потом предлагают оказать помощь правоохранительным органам в задержании лиц которые якобы от имени потерпевшего спонсируют армию Украины, а так же предлагают обезопасить свои денежные средства.∙Представляются сотрудниками безопасности банка и сообщают о подозрительной активности в личном кабинете, что якобы свидетельствует о «вирусной атаке мошенников». Предлагают установить на телефон специальное антивирусное приложение, на самом деле вы скачиваете на телефон программу для удаленного доступа. Далее мошенник попросит код который будет указан в скачанном приложении, якобы для активации приложения, и после того как вы сообщите код, они получают полный доступ к телефону и похищают деньги самостоятельно дистанционным способом, в том числе дистанционно оформляют кредиты.∙ Представляются сотрудниками портала Госуслуг сообщают, что мошенники взломали аккаунт Госуслуг, для восстановления доступа просят сообщить код который придет на телефон (на самом деле код для изменения пароля, либо код для привязки другого абонентского номера), после получения кода мошенники через портал Госуслуг оформляют кредиты и микрозаймы. Так как на сайтах кредитных организаций имеется функция подтверждения личности посредством введения логина и пароля портала Госуслуги.Если вам позвонили на тему оформления кредита, подозрительных операций по счетам и т.п., необходимо бросить трубку и перезвонить в банк по номеру указанному на оборотной стороне вашей банковской карты.Не устанавливайте различные приложения по требованию лиц, которые, представляясь в телефонном разговоре сотрудниками банков и правоохранительных органов, сообщают о мошеннических действиях со счетами и картами граждан. Аферисты требуют установить программы, якобы, для защиты электронных денежных средств. На самом же деле это нужно для управления вашим мобильным устройством в удаленном режиме с целью хищения денег.Сообщите об этих способах мошенничества своим родным и близким! Предупредите пожилых людей, которые особенно часто попадаются на такие уловки.Фото: ulan-ude-info.ru