Бурятия и ГЛОНАСС расширят сферы сотрудничества

Глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации и повышения безопасности транспорта, сообщили в правительстве республики.Подписание состоялось на международном форуме «Транспорт России» в Москве. Соглашение будет способствовать расширению полезных сервисов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» в Бурятии.«ЭРА-ГЛОНАСС» в республике уже ведёт мониторинг общественного транспорта. Данные мониторинга передаются в Ространснадзор, а на региональном уровне они помогают совершенствовать онлайн-сервисы для повышения удобства пассажиров.В Бурятии к системе сейчас подключено более двух тысяч пассажирских транспортных средств. Помимо этого, создан сервис авиационного мониторинга, открывающий небо гражданским беспилотным воздушным судам за счет соблюдения прозрачности полетов и подтверждения выполненных маршрутов.«В Бурятии есть перспективы расширения использования технологии ГЛОНАСС не только в транспорте, дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве, но и в телемедицине, для беспилотников и других значимых направлений», - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.Гендиректор компании отметил, что Бурятия – один из регионов-лидеров по цифровой трансформации транспортного комплекса.«Следующим шагом нашего сотрудничества в части цифровизации общественного и коммунального транспорта может стать внедрение «Диспетчеризации ЭРА» –системы планирования, непрерывного контроля и централизованного управления городскими и межмуниципальными перевозками в режиме реального времени. Уверен, наша совместная работа позволит создать новые и масштабировать существующие сервисы для повышения безопасности и комфорта жителей Бурятии», – отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.Фото: egov-buryatia.ru