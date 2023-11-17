Общество 17.11.2023 в 15:56

Бурятия и ГЛОНАСС расширят сферы сотрудничества

Республика - один из регионов-лидеров по цифровой трансформации транспортного комплекса
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Текст: Номер один
Бурятия и ГЛОНАСС расширят сферы сотрудничества
Глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич  подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации и повышения безопасности транспорта, сообщили в правительстве республики.

Подписание состоялось на международном форуме «Транспорт России» в Москве. Соглашение будет способствовать расширению полезных сервисов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» в Бурятии.

«ЭРА-ГЛОНАСС» в республике уже ведёт мониторинг общественного транспорта. Данные мониторинга передаются в Ространснадзор, а на региональном уровне они помогают совершенствовать онлайн-сервисы для повышения удобства пассажиров.

В Бурятии к системе сейчас  подключено более двух тысяч пассажирских транспортных средств. Помимо этого, создан сервис авиационного мониторинга, открывающий небо гражданским беспилотным воздушным судам за счет соблюдения прозрачности полетов и подтверждения выполненных маршрутов.

«В Бурятии  есть перспективы расширения использования технологии ГЛОНАСС  не только в транспорте, дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве, но и в телемедицине, для беспилотников и других значимых направлений», -  сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Гендиректор компании отметил, что Бурятия – один из регионов-лидеров по цифровой трансформации транспортного комплекса.

«Следующим шагом нашего сотрудничества в части цифровизации общественного и коммунального транспорта может стать внедрение «Диспетчеризации ЭРА» –системы планирования, непрерывного контроля и централизованного управления городскими и межмуниципальными перевозками в режиме реального времени. Уверен, наша совместная работа позволит создать новые и масштабировать существующие сервисы для повышения безопасности и комфорта жителей Бурятии», – отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Фото: egov-buryatia.ru
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