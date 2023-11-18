Общество 18.11.2023 в 01:52

Бурматов против Бурятии

Депутат Госдумы хочет запретить республике разрешает усыплять бездомных больных и опасных собак
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Текст: Номер один
Бурматов против Бурятии
Народный Хурал Бурятии принял республиканский закон, который разрешает усыплять бездомных больных и опасных собак, отловленных на улицах. Приняв такую инициативу, парламент Бурятии выходит за рамки федеральных норм об ответственном обращении с животными, сказал «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он сообщил «Парламентской газете» о том, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность принятого парламентом Бурятии решения.

"- Владимир Владимирович, какую правовую оценку может получить принятый в Бурятии закон?

- С моей точки зрения, принятое решение противоречит нормам федерального законодательства. Открываем федеральный закон — там черным по белому написано, что все мероприятия, связанные с регулированием численности безнадзорных животных, во-первых осуществляются на принципах гуманности, а во-вторых, не могут быть связаны с жестоким обращением с животными. Мы читаем это и пытаемся понять, а где здесь эвтаназия, усыпление, умерщвление и прочее? Этого здесь нет. А почему тогда региональный парламент, неважно где, в Бурятии или еще каком-то регионе, принимает решение, что у них это будет? То есть у нас же приоритет федерального законодательства над региональным. Исходя из этого, понятно, что прокуратурой должен быть вынесен протест по поводу принятого решения как противоречащего федеральному закону.

- Такие прецеденты уже были?

- Да, Это не первый регион, который, что называется, выходит за рамки того, на что, собственно, имеет право. У нас до этого прославилась сначала Челябинская область, которая приняла решение о запрете подкармливать бездомных животных и о запрете волонтерам взаимодействовать с ними. Но это было сразу же опротестовано прокуратурой как незаконное решение. Дальше была Ивановская область, где тоже было принято незаконное решение и был вынесен протест. Потом еще ряд субъектов. Теперь вот Бурятия со своими формулировками. На мой взгляд, они противоречат нормам федерального закона. Как уж они у себя экспертизу этого законопроекта проводили, я не знаю. С моей точки зрения, это должно было быть проанализировано заранее. Зачем так подставляться? Но теперь у нас за день пришло несколько десятков обращений от жителей Бурятии, которые возмущены принятым региональным парламентом решением и просят обратиться в прокуратуру. Поэтому мы обратились в Генпрокуратуру".

К каким выводам придет Генпрокуратура – покажет время. Пока очевидно одно: республике хотят запретить защищать детей, женщин и стариков от одичавших собак. Мотив действий самого известного зоозащитника страны прелестен – он за гуманизм. Правда, только по отношению к собакам!

Между тем, с наступлением холодов информации с улиц, где гуляют бродячие собаки, напоминают фронтовые сводки.

Фото: duma.gov.ru
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бродячие собаки закон Народный Хурал Бурматов

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