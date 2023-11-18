Общество 18.11.2023 в 14:07

В Бурятии избирательному участку присвоили имя погибшего военного

Теперь участок №227 в Закаменском районе носит имя Бимбы Будаева
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии избирательному участку присвоили имя погибшего военного
Избирательному участку №227 в Закаменском районе Бурятии присвоено имя Бимбы Михайловича Будаева. Он являлся председателем участковой избирательной комиссии и погиб в ходе СВО. Награжден орденом Мужества посмертно.

«Такое решение принято Избиркомом Бурятии по ходатайству территориальной избирательной комиссии района. В ходатайстве отмечалось, что присвоение избирательному участку имя участника СВО послужит важному делу – усилению нравственной и патриотической составляющих при работе с избирателями», - сообщили в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7».

Бимба Будаев родился в селе Улекчин 11 апреля 1977 года в многодетной семье. Получил общее среднее образование в местной школе, затем окончил Бурятский государственный университет.

Во время прохождения срочной службы в армии в 1995-1997 гг. принимал участие в урегулировании вооружённого внутриэтнического конфликта в Таджикистане. С 2001 года работал в МБОУ «Улекчинская СОШ» младшим тренером, заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию, учителем ОБЖ, учителем физической культуры.

Его вспоминают как активного участника общественной жизни села. Бимба Михайлович постоянно представлял школьный коллектив и село в различных конкурсах и спортивных мероприятиях. Много лет участвовал в подготовке и проведении выборов различных уровней, являясь членом участковой избирательной комиссии, ее председателем.

26 сентября 2022 года был мобилизован. Погиб 22 февраля 2023 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Бимба Будаев был награжден орденом Мужества посмертно. 9 марта его похоронили в улусе Улекчин.

Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
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