В Бурятии избирательному участку присвоили имя погибшего военного

Избирательному участку №227 в Закаменском районе Бурятии присвоено имя Бимбы Михайловича Будаева. Он являлся председателем участковой избирательной комиссии и погиб в ходе СВО. Награжден орденом Мужества посмертно.«Такое решение принято Избиркомом Бурятии по ходатайству территориальной избирательной комиссии района. В ходатайстве отмечалось, что присвоение избирательному участку имя участника СВО послужит важному делу – усилению нравственной и патриотической составляющих при работе с избирателями», - сообщили в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7».Бимба Будаев родился в селе Улекчин 11 апреля 1977 года в многодетной семье. Получил общее среднее образование в местной школе, затем окончил Бурятский государственный университет.Во время прохождения срочной службы в армии в 1995-1997 гг. принимал участие в урегулировании вооружённого внутриэтнического конфликта в Таджикистане. С 2001 года работал в МБОУ «Улекчинская СОШ» младшим тренером, заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию, учителем ОБЖ, учителем физической культуры.Его вспоминают как активного участника общественной жизни села. Бимба Михайлович постоянно представлял школьный коллектив и село в различных конкурсах и спортивных мероприятиях. Много лет участвовал в подготовке и проведении выборов различных уровней, являясь членом участковой избирательной комиссии, ее председателем.26 сентября 2022 года был мобилизован. Погиб 22 февраля 2023 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Бимба Будаев был награжден орденом Мужества посмертно. 9 марта его похоронили в улусе Улекчин.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»