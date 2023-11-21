Общество 21.11.2023 в 09:00

Налоговое уведомление

Что оно включает?
A- A+
Текст: Номер один
Налоговое уведомление
Pixabay

Вопрос: «Что включает в себя налоговое уведомление?»

Надежда Владимировна, г. Кяхта.

Налоговое уведомление - это документ, в котором указаны налоги, начисленные за прошедший год. Его ежегодно составляют налоговые органы и направляют налогоплательщикам. В документе указаны сумма и срок оплаты налога, объект налогообложения, налоговая база и реквизиты для перечисления налога единым налоговым платежом.

В уведомлении указываются налоги:

- на имущество физических лиц;

- земельный;

- транспортный;

- на доходы физических лиц (НДФЛ).

Налоговые уведомления можно получать:

- в бумажном виде - заказным письмом на почте;

- электронном виде - в личном кабинете на сайте ФНС или на Госуслугах.

Если гражданин дал согласие на получение налоговых уведомлений на Госуслугах, они поступят не позднее чем за 30 рабочих дней до даты оплаты в личный кабинет.

Срок оплаты налогов - до 1 декабря включительно. Если дата выпадает на выходной, то срок переносится на ближайший рабочий день

Что будет, если вовремя не заплатить налог?

1. Пеня. Если начисленный налог не оплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчёта пени по налогам закреплён в Налоговом кодексе

2. Штраф. Могут начислить штраф в размере 20% от неоплаченной суммы. А если налоговая докажет, что налог не оплачен или занижен умышленно, то начислит 40% от недоимки

3. Требование. Налоговая пришлёт извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность

4.   Взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнётся процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощённый порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа - например, его можно передать в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счёта.

Информирование работодателя. Налоговая вправе сообщить работодателю о задолженности по налогам. В уведомлении не указывают конкретные налоги - только общую сумму. Одновременно с этим уведомлением на работу могут прислать исполнительный лист: тогда недоимку удержат из зарплаты.

 

 

 

 

 

 

 

Теги
справбюро

Все новости

Бывший депутат из Бурятии погиб на Донбассе
21.11.2023 в 10:09
В Бурятии на дорогах за сутки произошло 52 аварии
21.11.2023 в 10:05
В Бурятии автор «сельского боевика» получил срок
21.11.2023 в 09:43
В Улан-Удэ расширилась кондитерская фабрика «Березка»
21.11.2023 в 09:24
Налоговое уведомление
21.11.2023 в 09:00
В Улан-Удэ появились "черные арендаторы"
20.11.2023 в 18:11
Наталья Бурдина написала отзыв о бурятском концерте в Кремлёвском дворце
20.11.2023 в 17:42
Домами для переселенцев в Улан-Удэ заинтересовался Следственный комитет
20.11.2023 в 17:11
«Это была месть за несданные взносы»
20.11.2023 в 17:05
В Улан-Удэ еще более 170 школьников получат компенсацию за проезд
20.11.2023 в 16:52
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 ноября

Читайте также
Бывший депутат из Бурятии погиб на Донбассе
Андрей Данзанов всю жизнь посвятил родному селу
21.11.2023 в 10:09
В Бурятии на дорогах за сутки произошло 52 аварии
Это в два раза больше обычного, среди водителей и пассажиров есть пострадавшие
21.11.2023 в 10:05
Наталья Бурдина написала отзыв о бурятском концерте в Кремлёвском дворце
Вместе с Аюром они были восхищены игрой артистов и ярким представлением
20.11.2023 в 17:42
Домами для переселенцев в Улан-Удэ заинтересовался Следственный комитет
Как утверждают в ОНФ, из аварийного жилья людей переселили в «дефективные» квартиры
20.11.2023 в 17:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru