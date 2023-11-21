Вопрос: «Что включает в себя налоговое уведомление?»

Надежда Владимировна, г. Кяхта.

Налоговое уведомление - это документ, в котором указаны налоги, начисленные за прошедший год. Его ежегодно составляют налоговые органы и направляют налогоплательщикам. В документе указаны сумма и срок оплаты налога, объект налогообложения, налоговая база и реквизиты для перечисления налога единым налоговым платежом.

В уведомлении указываются налоги:

- на имущество физических лиц;

- земельный;

- транспортный;

- на доходы физических лиц (НДФЛ).

Налоговые уведомления можно получать:

- в бумажном виде - заказным письмом на почте;

- электронном виде - в личном кабинете на сайте ФНС или на Госуслугах.

Если гражданин дал согласие на получение налоговых уведомлений на Госуслугах, они поступят не позднее чем за 30 рабочих дней до даты оплаты в личный кабинет.

Срок оплаты налогов - до 1 декабря включительно. Если дата выпадает на выходной, то срок переносится на ближайший рабочий день

Что будет, если вовремя не заплатить налог?

1. Пеня. Если начисленный налог не оплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчёта пени по налогам закреплён в Налоговом кодексе

2. Штраф. Могут начислить штраф в размере 20% от неоплаченной суммы. А если налоговая докажет, что налог не оплачен или занижен умышленно, то начислит 40% от недоимки

3. Требование. Налоговая пришлёт извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность

4. Взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнётся процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощённый порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа - например, его можно передать в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счёта.

Информирование работодателя. Налоговая вправе сообщить работодателю о задолженности по налогам. В уведомлении не указывают конкретные налоги - только общую сумму. Одновременно с этим уведомлением на работу могут прислать исполнительный лист: тогда недоимку удержат из зарплаты.