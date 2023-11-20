В Бурятии расплодились насильники, вымогатели и хулиганы

За январь–октябрь 2023 года в Бурятии зарегистрировано 16 288 преступлений, что на 3,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.Как сообщили в республиканской прокуратуре, сократилось количество убийств и покушений на убийство (-22%), грабежей (-21%), краж (-14%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-8%), оружия (-31%).Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-13%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26%.При этом отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (+4,6%), изнасилований и покушений на изнасилование (+42%), мошенничеств (+59%), вымогательств (+50%), разбоев (+32%), хулиганств (+140%).Возросло на 54% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Фото: pixabay.com