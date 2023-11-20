Общество 20.11.2023 в 10:00

Вячеслав Фетисов прибыл в Бурятию, откуда хочет выселить байкальских поморов

Звезда мирового хоккея, выступающий за выселение людей с берегов озера, решил, все-таки, поговорить с местными жителями
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Текст: Номер один
Вячеслав Фетисов прибыл в Бурятию, откуда хочет выселить байкальских поморов
В Бурятию для обсуждения изменений, которые вносятся в закон об охране озера Байкал, сегодня прибыл депутат Госдумы, первый зампред думского Комитета по экологии Вячеслав Фетисов. Легендарный хоккеист считает, что в центральной экологической зоне байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) люди жить не должны в принципе. Это земли в 30-60 км от берегов Байкала.

В Бурятии парламентарий должен провести встречу с жителями села Гремячинск, переговорить с членами правительства и Народного Хурала. Причем, ряд его заявлений в СМИ ранее вызвал большой резонанс своей радикальностью.  

«Любое вмешательство в биосистему Байкала может нанести непоправимый ущерб. Я считаю, что мы не имеем права сегодня в защитной зоне озера Байкал проводить строительные работы. Там живет 150 тысяч человек, если у них какие-то неудобства есть, то, может быть, проще будет переселить этих людей, но точно не создавать там пятизвездочные отели, не расширять дорожную сеть — это то, что нарушит вообще защитную зону озера Байкал», — говорил Вячеслав Фетисов.

Легенда хоккея СССР и США уже подал заявление в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить 14,5 тыс собственников земельных участков в ЦЭЗ – обычных жителей прибрежных поселков. С его точки зрения иметь в собственности землю даже под собственным домом на Байкале нельзя.  Решать проблемы 130 тысяч граждан, постоянно проживающих в ЦЭЗ БПТ он предлагает методом их массового переселения. Для этого предлагает им построить жилье за пределами ЦЭЗ. Приблизительная стоимость – 280 млрд рублей. Не считая того, что десятки тысяч людей придется переселять насильно.

Фетисов считает, что, противясь поправкам в закон, борется с некими «богатыми большими людьми». Назвать которых не может.

Более того, Вячеслав Фетисов считает, что у него и у всех жителей Российской Федерации прав на Байкал столько же, сколько и у местных жителей.

Напомним, поручение министерствам готовить свои поправки в закон о Байкале ранее дал вице-премьер РФ Юрий Трутнев. Более того, в первом чтении они приняты.

По словам Трутнева, в законопроект нужно внести норму, которая в случае ЧС позволит восстанавливать гидротехнические сооружения. Господин Трутнев призвал принимать законы «в том виде, чтобы они природу берегли», но уточнил, что нынешнее законодательство не позволяет «отремонтировать дорогу» и восстановить железнодорожную дамбу в Северо-Байкальском районе Бурятии (обрушилась 19 августа после обильных осадков).

Глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин отмечал, что на Байкале действует свыше 50 запретов и ограничений. По его словам, в этих районах создана «железобетонная система» защиты, «от которой испытывают сложности местные жители». Господин Кобылкин подчеркнул, что строить селезащитные и другие гидротехнические сооружения, а также реконструировать дороги «нельзя решить без рубки» леса.

А октябре в Бурятии побывала делегация Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным. Тогда спикер нижней палаты российского парламента напомнил, что тема, связанная с охраной озера Байкал, для законодателей имеет огромное значение. Именно поэтому обсуждение этого вопроса проходит непосредственно на территории, где будет действовать данная инициатива.

«Поручение о поиске решения дал наш президент. Поэтому мы с правительством сейчас работаем над этим. Нам надо выйти на решения, которые будут оптимальными и никоим образом не подвергнут опасности озеро Байкал, а наоборот, сделают все для того, чтобы более эффективно решались вопросы защиты природы», — сказал он.

«Предлагаю найти решение, которое бы нас уберегло от поспешных шагов. Когда говорим о законодательной инициативе, мы договорились, что будут рассматриваться только вопросы, связанные с жизнью людей, которые проживают на особо охраняемой природной территории», - отметил Вячеслав Володин.

И вот Вячеслав Фетисов теперь знакомится с проблемой отдельно от коллег. Почему? Вопрос без ответа.

Заметим, именитый хоккеист никакого отношения к Байкалу ранее не имел. Родился он не здесь, на Байкале не жил, а прикоснулся к Священному морю лишь тогда, когда звезды хоккея стали гонять шайбу на иркутской стороне озера. Однако он без тени сомнения готов выселять  с его берегов десятки тысяч людей, предки которых жили здесь не одну сотню лет.

Что скажут по поводу таких идей Вячеславу Фетисову байкальские поморы – скоро узнаем. Впрочем, вряд ли, его встретят овациями, как после побед на олимпиаде. Они значимы, конечно, но там на кону только медали, престиж и деньги. А здесь – жизнь и судьба. Да, вроде и миновала давно наша страна эпоху насильственного переселения народов.

Фото: «Номер один»  
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экология Байкал Фетисов

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