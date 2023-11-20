В Бурятии с середины недели наступит похолодание

По данным синоптиков Бурятии, предстоящее вторжение арктических воздушных масс приведет к постепенному понижению температуры в республике. Так, 23-25 ноября ночью преобладающая температура воздуха составит -20, -25 градусов, по северу и юго-западу понижение до -30 и ниже. Днем ожидается -10, -16 градусов, по северу местами не выше -20.Местами пройдет небольшой снег, умеренные и сильные снегопады ожидаются по северному побережью Байкала.Ветер прогнозируется умеренный, 21-22 ноября в отдельных районах ожидаются порывы до 15-21 м/с.В конце недели прогнозируется постепенное ослабление морозов.Фото: «Номер один»