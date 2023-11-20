Проект застройки центра Улан-Удэ будет готов к маю 2024 года

В Улан-Удэ стартовала разработка проекта планировки будущего жилого квартала в центе города. Как сообщили в Минстрое Бурятии, увидеть его можно будет уже в мае следующего года. Документ пройдет публичное обсуждение с горожанами.Напомним, на прошлой неделе правительство Бурятии и администрация Улан-Удэ подписали трехсторонний договор с компанией «Пик Байкала» о комплексном развитии центральной части города. Согласно этому договору, строительство новых домов будет осуществляться в два этапа. В рамках первого этапа застройщик должен построить не менее 85 тыс. кв. м. жилья в течение шести лет. Второй этап подразумевает собой строительство не более 115 тыс. жилых кв. м. до истечения предельного срока реализации договора. Всего же проект рассчитан на 10 лет.«Цель застройщика — не только в том, чтобы просто построить жилую инфраструктуру, но ещё и в том, чтобы создать комфортную среду вокруг, предусмотреть тротуары, парковки и разместить дворовые площадки, которые также будут адаптированы и для маломобильных групп населения», - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Кроме этого, на территории, которая попадает в проект КРТ, будет построена школа на 760 учеников, детские сады на 475 воспитанников и поликлиника, рассчитанная на 140 посетителей.Как уже сообщалось, в участок под застройку попадают улицы Профсоюзная до улицы Кузнечная и вдоль Смолина. Проект комплексного развития территорий входит в мастер-план развития Улан-Удэ, который весной этого года был утвержден президентом Владимиром Путиным.Фото: Минстрой Бурятии