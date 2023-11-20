Общество 20.11.2023 в 15:18

Проект застройки центра Улан-Удэ будет готов к маю 2024 года

Затем последует его обсуждение с горожанами
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Проект застройки центра Улан-Удэ будет готов к маю 2024 года
В Улан-Удэ стартовала разработка проекта планировки будущего жилого квартала в центе города. Как сообщили в Минстрое Бурятии, увидеть его можно будет уже в мае следующего года. Документ пройдет публичное обсуждение с горожанами.

Напомним, на прошлой неделе правительство Бурятии и администрация Улан-Удэ подписали трехсторонний договор с компанией «Пик Байкала» о комплексном развитии центральной части города. Согласно этому договору, строительство новых домов будет осуществляться в два этапа. В рамках первого этапа застройщик должен построить не менее 85 тыс. кв. м. жилья в течение шести лет. Второй этап подразумевает собой строительство не более 115 тыс. жилых кв. м. до истечения предельного срока реализации договора. Всего же проект рассчитан на 10 лет.

«Цель застройщика — не только в том, чтобы просто построить жилую инфраструктуру, но ещё и в том, чтобы создать комфортную среду вокруг, предусмотреть тротуары, парковки и разместить дворовые площадки, которые также будут адаптированы и для маломобильных групп населения», - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

Кроме этого, на территории, которая попадает в проект КРТ, будет построена школа на 760 учеников, детские сады на 475 воспитанников и поликлиника, рассчитанная на 140 посетителей.

Как уже сообщалось, в участок под застройку попадают улицы Профсоюзная до улицы Кузнечная и вдоль Смолина. Проект комплексного развития территорий входит в мастер-план развития Улан-Удэ, который весной этого года был утвержден президентом Владимиром Путиным.

Фото: Минстрой Бурятии
Теги
строительство

Все новости

Житель Бурятии после семейной ссоры ушел в лес и стал жить в землянке
20.11.2023 в 15:51
Проект застройки центра Улан-Удэ будет готов к маю 2024 года
20.11.2023 в 15:18
В Бурятии создадут 7 новых мастерских в ссузах
20.11.2023 в 14:35
В Бурятии с середины недели наступит похолодание
20.11.2023 в 13:59
В Бурятии опубликовали жуткие кадры с места лобового ДТП в Иволгинском районе
20.11.2023 в 13:30
Один человек погиб в лобовом ДТП в пригороде Улан-Удэ
20.11.2023 в 12:23
В Улан-Удэ в подъезде дома ограбили 87летнюю пенсионерку
20.11.2023 в 12:13
Житель Бурятии погиб под колесами собственного грузовика
20.11.2023 в 12:13
Школьников Бурятии приглашает инженерная олимпиада «Звезда»-2024
20.11.2023 в 11:54
В Бурятии прощаются с военным, погибшим в марте на Донбассе
20.11.2023 в 11:39
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 ноября

Читайте также
В Бурятии создадут 7 новых мастерских в ссузах
На модернизацию материально-технической базы запланировано 35,8 млн рублей

20.11.2023 в 14:35
В Бурятии с середины недели наступит похолодание
Ночью местами температура опустится ниже -30 градусов
20.11.2023 в 13:59
В Улан-Удэ в подъезде дома ограбили 87летнюю пенсионерку
Бабушку выслеживали от расчетно-кассового центра, аптеки и магазина до самого дома
20.11.2023 в 12:13
Школьников Бурятии приглашает инженерная олимпиада «Звезда»-2024
Победители и призеры олимпиады получают преференции при поступлении в вузы
20.11.2023 в 11:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru