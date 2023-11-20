Общество 20.11.2023 в 16:48

В Бурятии выявлено свыше 2 тыс гектаров земли под жилищное строительство

В республике продолжается реализация федерального проекта «Земля для стройки»
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Текст: Номер один
В Бурятии выявлено свыше 2 тыс гектаров земли под жилищное строительство
В Бурятии на сегодняшний день выявлено 1 433 земельных участка и территорий общей площадью свыше 2,1 тыс гектаров, которые можно использовать для жилищного строительства, сообщили в республиканском управлении Росреестра.

«Из общей площади этих территорий для многоквартирной застройки можно использовать более 30 участков площадью 177 гектаров. Для развития индивидуального жилищного строительства могут быть использованы более 1400 участков площадью 1933 гектара. В оборот уже вовлекли (предоставили в аренду или собственность) свыше 700 земельных участков площадью более 140 гектаров. Проект «Земля для стройки» позволяет эффективно использовать земли, а, значит, улучшить жилищные условия еще большего количества людей в нашем регионе», – пояснила заместитель руководителя управления Саяна Галданова.

Наибольшее число земельных участков и территорий выявлено непосредственно в Улан-Удэ и в пригородных Заиграевском, Иволгинском районах, а также в Тункинском районе Бурятии.

Выбрать земельный участок потенциальные инвесторы и граждане могут на публичной кадастровой карте, в режиме онлайн. Таким образом, проект позволяет связать заинтересованных инвесторов и граждан с органами исполнительной власти, уполномоченными на предоставление земельных участков.

Отметим, проект «Земля для стройки» реализуется с 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина и является частью государственной программы «Национальная система пространственных данных». Создание НСПД включено в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению «Строительство» с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан.

Фото: «Номер один»
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