Общество 20.11.2023 в 16:52

В Улан-Удэ еще более 170 школьников получат компенсацию за проезд

Всего же данной компенсацией охвачено более 2,5 тысяч учащихся
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ еще более 170 школьников получат компенсацию за проезд
На коллегии администрации Улан-Удэ под председательством мэра Игоря Шутенкова рассмотрели вопрос о компенсации затрат на проезд до школы и обратно для 175 учащихся школ № 22, 12 и 108.

- У нас ежегодно появляется новая потребность на адресную компенсацию и мы ежегодно выходим с инициативой в Улан-Удэнский горсовет для того, чтобы внести изменения в решение «Об утверждении порядка финансирования компенсации затрат по проезду учащихся, проживающих в отдаленных микрорайонах, к месту учебы и обратно», - сообщила председатель Комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

Потребность в финансировании рассчитывается по формуле: количество учащихся умножается на количество учебных дней, стоимость проезда и количество поездок в день. К примеру, в школе №22 компенсация требуется 30 учащимся, проживающим по ул. Загорской, Нестерова, Чайковского. Их адреса расположены на расстоянии более трех километров от школы. До конца 2023-2024 учебного года на эти цели потребуется 237 тыс рублей. В целом же на оказание помощи в перевозке к месту учебы и обратно для 175 детей необходимо направить более 1,1 млн рублей.

В новом учебном году в 57 школах города обучаются 68277 учащихся, из них 3180 детей, проживающие в отдаленных микрорайонах города, нуждаются в организации подвоза. На сегодня 13 школьных автобусов осуществляют подвоз 623 учащихся, 2557 школьникам выделяется помощь в виде компенсации затрат на проезд. Всего на эти цели в бюджете города на этот учебный год предусмотрено более 20,8 млн рублей.

Решение коллегией поддержано, в ближайшее время вопрос представят на рассмотрение депутатам на сессии горсовета.

Фото: «Номер один»
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