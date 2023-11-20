Домами для переселенцев в Улан-Удэ заинтересовался Следственный комитет

Как уточнили в следственном ведомстве, в рамках проверки будет проведено обследование жилых помещений, опрошены проживающие в них граждане и назначены необходимые исследования. По итогам проверки действиям должностных лиц мэрии дадут правовую оценку.











Следственный комитет Бурятии проведет доследственную проверку по информации, обнародованной сегодня региональным отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ). Речь идет о домах для переселенцев из аварийного жилья, построенных в микрорайоне «Новый Зеленый» в Улан-Удэ.Как утверждают общественники, в 2023 году людей переселили из ветхого и аварийного жилья в квартиры с дефектами. Там протекает крыша, не греют батареи, вываливаются розетки и не работает вентиляция.«На такие «люксовые» многоэтажки было потрачено из бюджета свыше 599 млн рублей. Четыре дома с 234 квартирами сдали в 2023 году и почти сразу всплыли последствия халтурной стройки. Эксперты ОНФ Бурятии выявляли нарушения на всех стадиях строительства и добивались возбуждения уголовного дела: проведено 11 проверок госжилнадзора, выявлено 58 нарушений, лишь 32 было устранено. Но дома сданы и уже сейчас ясно, что в новых квартирах нужен ремонт. А устранять последствия содеянного никто не торопится. ОНФ направил обращение в прокуратуру. Настаиваем на претензионной работе с подрядчиком - необходимо срочно устранить дефекты и недочеты», - заявили «фронтовики».Фото и видео: ОНФ Бурятии