Общество 20.11.2023 в 17:11

Домами для переселенцев в Улан-Удэ заинтересовался Следственный комитет

Как утверждают в ОНФ, из аварийного жилья людей переселили в «дефективные» квартиры
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Текст: Андрей Константинов
Домами для переселенцев в Улан-Удэ заинтересовался Следственный комитет
Следственный комитет Бурятии проведет доследственную проверку по информации, обнародованной сегодня региональным отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ). Речь идет о домах для переселенцев из аварийного жилья, построенных в микрорайоне «Новый Зеленый» в Улан-Удэ.

Как утверждают общественники, в 2023 году людей переселили из ветхого и аварийного жилья в квартиры с дефектами. Там протекает крыша, не греют батареи, вываливаются розетки и не работает вентиляция.

«На такие «люксовые» многоэтажки было потрачено из бюджета свыше 599 млн рублей. Четыре дома с 234 квартирами сдали в 2023 году и почти сразу всплыли последствия халтурной стройки. Эксперты ОНФ Бурятии выявляли нарушения на всех стадиях строительства и добивались возбуждения уголовного дела: проведено 11 проверок госжилнадзора, выявлено 58 нарушений, лишь 32 было устранено. Но дома сданы и уже сейчас ясно, что в новых квартирах нужен ремонт. А устранять последствия содеянного никто не торопится. ОНФ направил обращение в прокуратуру. Настаиваем на претензионной работе с подрядчиком - необходимо срочно устранить дефекты и недочеты», - заявили «фронтовики».

Как уточнили в следственном ведомстве, в рамках проверки будет проведено обследование жилых помещений, опрошены проживающие в них граждане и назначены необходимые исследования. По итогам проверки действиям должностных лиц мэрии дадут правовую оценку.



Фото и видео: ОНФ Бурятии
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строительство аварийное жилье

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