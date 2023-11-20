Общество 20.11.2023 в 17:11
Домами для переселенцев в Улан-Удэ заинтересовался Следственный комитет
Как утверждают в ОНФ, из аварийного жилья людей переселили в «дефективные» квартиры
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии проведет доследственную проверку по информации, обнародованной сегодня региональным отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ). Речь идет о домах для переселенцев из аварийного жилья, построенных в микрорайоне «Новый Зеленый» в Улан-Удэ.
Как утверждают общественники, в 2023 году людей переселили из ветхого и аварийного жилья в квартиры с дефектами. Там протекает крыша, не греют батареи, вываливаются розетки и не работает вентиляция.
«На такие «люксовые» многоэтажки было потрачено из бюджета свыше 599 млн рублей. Четыре дома с 234 квартирами сдали в 2023 году и почти сразу всплыли последствия халтурной стройки. Эксперты ОНФ Бурятии выявляли нарушения на всех стадиях строительства и добивались возбуждения уголовного дела: проведено 11 проверок госжилнадзора, выявлено 58 нарушений, лишь 32 было устранено. Но дома сданы и уже сейчас ясно, что в новых квартирах нужен ремонт. А устранять последствия содеянного никто не торопится. ОНФ направил обращение в прокуратуру. Настаиваем на претензионной работе с подрядчиком - необходимо срочно устранить дефекты и недочеты», - заявили «фронтовики».
Фото и видео: ОНФ Бурятии
Как утверждают общественники, в 2023 году людей переселили из ветхого и аварийного жилья в квартиры с дефектами. Там протекает крыша, не греют батареи, вываливаются розетки и не работает вентиляция.
«На такие «люксовые» многоэтажки было потрачено из бюджета свыше 599 млн рублей. Четыре дома с 234 квартирами сдали в 2023 году и почти сразу всплыли последствия халтурной стройки. Эксперты ОНФ Бурятии выявляли нарушения на всех стадиях строительства и добивались возбуждения уголовного дела: проведено 11 проверок госжилнадзора, выявлено 58 нарушений, лишь 32 было устранено. Но дома сданы и уже сейчас ясно, что в новых квартирах нужен ремонт. А устранять последствия содеянного никто не торопится. ОНФ направил обращение в прокуратуру. Настаиваем на претензионной работе с подрядчиком - необходимо срочно устранить дефекты и недочеты», - заявили «фронтовики».
Как уточнили в следственном ведомстве, в рамках проверки будет проведено обследование жилых помещений, опрошены проживающие в них граждане и назначены необходимые исследования. По итогам проверки действиям должностных лиц мэрии дадут правовую оценку.
Фото и видео: ОНФ Бурятии