В Бурятии на дорогах за сутки произошло 52 аварии

В Бурятии в Прибайкальском районе около 8 часов утра 30-летняя водитель автомобиля «Тойота Алион» в 3 км от села Зырянск не справилась управлением и съехала с дороги. В результате ДТП травмы получили 52-летняя пассажирка машины.В Селенгинском районе около 9 часов вечера 53-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», следуя со стороны Гусиноозерска в направлении Улан-Удэ на 81-м километре совершил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Хариер» под управлением 54-летенго водителя.В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Карина» с тяжелыми травмами госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.Вчера в республике инспекторы ДПС выявили 303 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 52 аварии (больше обычного в два раза!) с механическими повреждениями машин, в том числе ДТП с пострадавшими.Фото: ГИБДД