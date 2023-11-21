Общество 21.11.2023 в 10:05

В Бурятии на дорогах за сутки произошло 52 аварии

Это в два раза больше обычного, среди водителей и пассажиров есть пострадавшие
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Текст: Номер один
В Бурятии на дорогах за сутки произошло 52 аварии
В Бурятии в Прибайкальском районе около 8 часов утра 30-летняя водитель автомобиля «Тойота Алион» в 3 км от села Зырянск не справилась управлением и съехала с дороги. В результате ДТП травмы получили 52-летняя пассажирка машины.

В Селенгинском районе около 9 часов вечера 53-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», следуя со стороны Гусиноозерска в направлении Улан-Удэ на 81-м километре совершил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Хариер» под управлением 54-летенго водителя.

В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Карина» с тяжелыми травмами госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.

Вчера в республике инспекторы ДПС выявили 303 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 52 аварии (больше обычного в два раза!) с механическими повреждениями машин, в том числе ДТП с пострадавшими.



Фото: ГИБДД
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