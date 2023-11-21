Бывший депутат из Бурятии погиб на Донбассе

Вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации жителя Селенгинского района Андрея Данзанова.Андрей Данзанов родился 1 июня 1975 года в селе Ехэ-Цаган в многодетной семье. В 1990 году окончил Селендумскую среднюю школу. До службы в армии работал в совхозе «Темник».В 1993-1995 годах проходил военную службу в Космических войсках. После службы продолжил работу в родном совхозе.Долгие годы работал сторожем в школе, а потом в детском саду «Солонго». Очень любил свое родное село и не мыслил себя вдали от малой родины.Был депутатом сельского поселения «Ехэ-Цаган». Принимал активное участие в работе Добровольной пожарной дружины и был награжден медалью «370 лет пожарной охране России».В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации Андрей Данзанов был призван на службу. Погиб 8 ноября 2023 года.«В памяти родных, друзей, коллег и односельчан Андрей Николаевич останется добрым, светлым, улыбчивым человеком, а для семьи – любящим мужем, братом и отцом. Был душой компании. Отлично играл на гитаре, особенно обожал творчество Виктора Цоя. У него остались жена, двое сыновей и дочь», - сообщается в чате.Андрей Данзанов награжден орденом Мужества посмертно.Фото: «Селенга-инфо.24/7»