Общество 21.11.2023 в 10:09

Бывший депутат из Бурятии погиб на Донбассе

Андрей Данзанов всю жизнь посвятил родному селу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Бывший депутат из Бурятии погиб на Донбассе
Вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации жителя Селенгинского района Андрея Данзанова.

Андрей Данзанов родился 1 июня 1975 года в селе Ехэ-Цаган в многодетной семье. В 1990 году окончил Селендумскую среднюю школу. До службы в армии работал в совхозе «Темник».

В 1993-1995 годах проходил военную службу в Космических войсках. После службы продолжил работу в родном совхозе.

Долгие годы работал сторожем в школе, а потом в детском саду «Солонго». Очень любил свое родное село и не мыслил себя вдали от малой родины.

Был депутатом сельского поселения «Ехэ-Цаган». Принимал активное участие в работе Добровольной пожарной дружины и был награжден медалью «370 лет пожарной охране России».

В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации Андрей Данзанов был призван на службу. Погиб 8 ноября 2023 года.

«В памяти родных, друзей, коллег и односельчан Андрей Николаевич останется добрым, светлым, улыбчивым человеком, а для семьи – любящим мужем, братом и отцом. Был душой компании. Отлично играл на гитаре, особенно обожал творчество Виктора Цоя. У него остались жена, двое сыновей и дочь», - сообщается в чате.

Андрей Данзанов награжден орденом Мужества посмертно.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
Теги
спецоперация

Все новости

Бывший депутат из Бурятии погиб на Донбассе
21.11.2023 в 10:09
В Бурятии на дорогах за сутки произошло 52 аварии
21.11.2023 в 10:05
В Бурятии автор «сельского боевика» получил срок
21.11.2023 в 09:43
В Улан-Удэ расширилась кондитерская фабрика «Березка»
21.11.2023 в 09:24
Налоговое уведомление
21.11.2023 в 09:00
В Улан-Удэ появились "черные арендаторы"
20.11.2023 в 18:11
Наталья Бурдина написала отзыв о бурятском концерте в Кремлёвском дворце
20.11.2023 в 17:42
Домами для переселенцев в Улан-Удэ заинтересовался Следственный комитет
20.11.2023 в 17:11
«Это была месть за несданные взносы»
20.11.2023 в 17:05
В Улан-Удэ еще более 170 школьников получат компенсацию за проезд
20.11.2023 в 16:52
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 ноября

Читайте также
В Бурятии на дорогах за сутки произошло 52 аварии
Это в два раза больше обычного, среди водителей и пассажиров есть пострадавшие
21.11.2023 в 10:05
Налоговое уведомление
Что оно включает?
21.11.2023 в 09:00
Наталья Бурдина написала отзыв о бурятском концерте в Кремлёвском дворце
Вместе с Аюром они были восхищены игрой артистов и ярким представлением
20.11.2023 в 17:42
Домами для переселенцев в Улан-Удэ заинтересовался Следственный комитет
Как утверждают в ОНФ, из аварийного жилья людей переселили в «дефективные» квартиры
20.11.2023 в 17:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru