Общество 21.11.2023 в 11:01

«Гостеприимная Бурятия» в Улан-Удэ сменит наряд

Увидеть новое платье на скульптуре горожане смогут сегодня вечером
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Текст: Андрей Константинов
«Гостеприимная Бурятия» в Улан-Удэ сменит наряд
Сегодня в 18:00 жители Улан-Удэ смогут увидеть новое платье на скульптуре «Гостеприимная Бурятия», сделанное светом и проекцией. Об этом сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии.

Напомним, в этом году проект МБУ «Горсвет» под названием «Слайд-мэппинг освещение скульптуры «Гостеприимная Бурятия» стал лауреатом евразийской премии «Золотой Фотон. Выбор умного города» в номинации «Освещение ландшафтных зон и общественных пространств». Премия, присуждаемая с 2017 года, является одной из самых престижных в области технологий умного города.

- Создание художественного освещения скульптуры было приурочено к 357-летию города. Мы решили усилить «ночное прочтение» скульптурной композиции, «одев её» в национальные костюмы, сделанные светом и проекцией. Дизайн проекционных костюмов был разработан специалистами команды «BLACK RAYS», - сообщил директор «Горсвета» Алексей Тулонов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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