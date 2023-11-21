«Гостеприимная Бурятия» в Улан-Удэ сменит наряд

Сегодня в 18:00 жители Улан-Удэ смогут увидеть новое платье на скульптуре «Гостеприимная Бурятия», сделанное светом и проекцией. Об этом сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии.Напомним, в этом году проект МБУ «Горсвет» под названием «Слайд-мэппинг освещение скульптуры «Гостеприимная Бурятия» стал лауреатом евразийской премии «Золотой Фотон. Выбор умного города» в номинации «Освещение ландшафтных зон и общественных пространств». Премия, присуждаемая с 2017 года, является одной из самых престижных в области технологий умного города.- Создание художественного освещения скульптуры было приурочено к 357-летию города. Мы решили усилить «ночное прочтение» скульптурной композиции, «одев её» в национальные костюмы, сделанные светом и проекцией. Дизайн проекционных костюмов был разработан специалистами команды «BLACK RAYS», - сообщил директор «Горсвета» Алексей Тулонов.Фото: мэрия Улан-Удэ