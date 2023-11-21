Общество 21.11.2023 в 11:35

Государственный цирк Бурятии выступает в ЛНР

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Текст: Номер один
Государственный цирк Бурятии выступает в ЛНР
Сразу после выступлений на международной выставке «Россия» в Москве бурятский цирк направился на гастроли Луганскую народную республику. Поездка организована «Росконцертом» согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану минкульта России и курируется министерством культуры Бурятии, сообщили в его пресс-службе .

В Луганской академической филармонии прошло фееричное открытие с неизменным аншлагом. На представление пришли семьи с детьми, военнослужащие СВО, в том числе и уроженцы республики.  

«Мы приехали к вам с чистым открытым сердцем! Я рада всех приветствовать. Сегодня госцирк Бурятии выступает в Луганске. Это небольшой, но очень отчаянный коллектив, который участвует везде: на международных и российских фестивалях и для нашего цирка нет границ. Это очень мобильная и профессиональная труппа», - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Надо отметить, что цирк Бурятии выступает в Луганске не впервые. В 2018 году воздушная гимнастка Дулма Пунцукова уже выступала на международном фестивале детских и молодежных цирковых коллективов, школ и исполнителей «Цирковое будущее» и завоевала гран-при, а в 2019 году восторженные эмоции у детей вызвало выступление Николая Гармаева в образе клоуна Малыша.

Кстати сказать, на представление пришли коллеги и воспитанники цирковых студий Луганска, которые заинтересовались профессиональным обучением на цирковом отделении в Колледже искусств имени Чайковского. Баир Турбянов, директор учреждения, также был рад пообщаться и ответить на все интересующие вопросы начинающих артистов.

Делегация из Бурятии приехала в Луганскую народную республику не только с культурной программой, но и с гуманитарной помощью от ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» и от учреждений культуры. Военнослужащим передали маскировочные сети, средства личной гигиены, медикаменты, буддийские обереги.

Гастроли госцирка Бурятии в Луганской народной республике продлятся еще несколько дней.

Фото: minkultrb.ru
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цирк гастроли Луганск

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