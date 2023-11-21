Общественная палата Бурятии готовится к выборам президента России

15 ноября Общественная палата Бурятии провела заседание по организации общественного наблюдения за предстоящими выборами президента России. Как сообщила председатель палаты Татьяна Думнова, в плане работы определены несколько направлений. В их числе укрепление экспертного пула, в который войдут правоведы, политологи, социологи, журналисты, представители некоммерческих организаций.«Эксперты готовятся наблюдать за всеми стадиями избирательного процесса в период выдвижения, регистрации кандидатов, агитации и в дни выборов. В этот период запланированы проведение круглых столов, встречи с избирателями, особенно молодёжью. Наша позиция заключается в том, что в условиях информационного давления, политических атак и фейков необходимо разъяснять избирателям популярным, и в то же время профессиональным языком, что происходит в действительности», - рассказала Татьяна Думнова.Еще одно направление работы - подготовка пула общественных наблюдателей.«Наша задача - обеспечить лигитимность выборов за счёт соблюдения всех избирательных процедур. В настоящее время готовится группа преподавателей, которые пройдут обучение по программе независимого общественного наблюдения. С середины декабря до конца января начнётся обучение 2500 наблюдателей на 810 избирательных участках. На обучение мы приглашаем наблюдателей от региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Бурятии, молодёжь, серебряных волонтёров, НКО, неравнодушных граждан. Преподаватели подготовят кейс-стади с учётом опыта прошлых выборов и поправок в избирательное законодательство», - сообщила Татьяна Думнова.Как отметила председатель Общественной палаты, в дни выборов, которые пройдут в три дня, будет работать Центр общественного наблюдения.Фото: «Номер один»