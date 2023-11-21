Общество 21.11.2023 в 16:23

В Улан-Удэ зарядить электромобиль теперь можно от подстанции

В городе появились сразу 10 электрозарядных станций «у дома»
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ зарядить электромобиль теперь можно от подстанции
В Улан-Удэ открыли 10 электрозарядных станций для электромобилей. «Медленные» зарядки установлены во дворах спальных районов города для создания электрозарядной инфраструктуры «у дома». Проект реализован ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» и компанией «my.eCars». Его стоимость составила более 3 млн рублей.

Как рассказали в Минтрансе Бурятии, зарядные устройства произведены российской компанией и установлены на трансформаторных подстанциях филиала компании «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». Компактность и простая конструкция делают их удобными и доступными для использования.

«Правительство, со своей стороны, поддерживает развитие электротранспорта в Бурятии всеми возможными способами. В республике отменен транспортный налог на электромобили, развивается сеть электрозарядных станций. Поэтому инициатива «Россети Сибирь» и компании «my.eCars» своевременна», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге.

По словам руководителя «Бурятэнерго» Сергея Козлова, около 70 % электромобилистов живут в многоквартирных домах, поэтому требуется развитие электрозарядной инфраструктуры «у дома».

«Проект был нами ранее успешно реализован в Красноярске совместно с «Сибирской генерирующей компанией», теперь мы масштабируем его с партнёрами «my.eCars» в Улан-Удэ. Адреса установки определены вместе с электромобилистами. Работу и востребованность ЭЗС мы будем постоянно мониторить», – сообщил Сергей Козлов.


Зарядка электромобиля займет более 4 часов, так как мощность станции – 9,6 кВт. Станции щадят аккумулятор, продлевая срок службы электромобиля, и стоят дешевле «быстрых» зарядок. На установленной во дворе ЭЗС можно спокойно оставить электромобиль на ночь.

«Наша компания занимается разработкой и производством зарядных станций и online сервиса для отечественных потребителей. Электротранспорт сейчас активно развивается, мы видим перспективу этой отрасли и на примере таких городов как Красноярск, Улан-Удэ, Чита и Омск хотим сформировать инновационный проект, чтобы продемонстрировать, как может развиваться сеть ЭЗС в сибирских условиях», – рассказал генеральный директор «my.eCars» Юрий Бурнашов.

Напомним, в Бурятии уже работают 8 электрозаправочных станций. Шесть из них расположены в Улан-Удэ, две станции - на федеральной дороге «Байкал».

ЭЗС установлены по следующим адресам: п. Энергетик, д. 44, ул. Ключевская, д. 72, ул. Жердева, д. 102, ул. Терешковой, д. 2, мкр. 111, д. 14, ул. Кабанская, д. 16а, ул. Революции 1905 г., д. 104г, ул. Октябрьская, д. 1, ул. Норильская, д. 14, ул. Чкалова, д. 11.

По данным ГИБДД, на начало 2023 года в Бурятии было зарегистрировано 290 электромобилей и 6298 гибридов. Это втрое больше, чем два года назад.

Фото: Минтранс Бурятии
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