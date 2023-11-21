Общество 21.11.2023 в 20:53
Фетисов: Рекомендую не торопиться, а подойти взвешенно
К работе над поправками к закону об охране Байкала привлекут ученых и экспертов
Текст: Номер один
Научное и экспертное сообщество будет привлечено к работе над поправками к законопроекту «Об охране озера Байкал», прошедшему первое чтение. Об этом заявил журналистам первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.
Депутат приехал в Бурятию, чтобы встретиться с местными жителями, узнать, с какими вопросами им приходится сталкиваться из-за правовых коллизий в нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность рядом с озером Байкал, сообщает ТАСС.
«Я обратился к научному сообществу <…> и к экспертам для того, чтобы они могли нам дать обоснование: они уже готовят, - сказал Фетисов журналистам по итогам поездки в Прибайкальский и Баргузинский районы. - Оно обобщенное, со всеми, так скажем, разными мнениями для того, чтобы те, кто принимает решение, понимали и свою меру ответственности. По крайней мере, сегодня рекомендую не торопиться, а взвешенно подойти».
В августе Фетисов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Дню озера Байкал, отметил, что поправки ко второму чтению законопроекта «Об охране озера Байкал» должны быть научно обоснованными, заметив, что вырубка леса на тысячи километров для строительства дороги в обмен на посадку молодых саженцев - политический популизм, а не решение вопроса.
В Бурятии местные жители и глава республики Алексей Цыденов рассказали ему о проблемах. Состоялись встречи в селах Гремячинск, Макаринино, Адамово, в поселке Усть-Баргузин. Депутат побывал на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань», на строящемся водоводе в селе Турка, на очистных сооружениях в селе Максимиха, на участке региональной дороги Улан-Удэ - Курумкан - Новый Уоян.
Напомним, поправки вносятся в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Как отмечали авторы инициативы, новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на Байкальской природной территории граждан. Так, законопроект даст возможность строить селезащитные сооружения, чтобы не допустить попадания вредных веществ уже закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в озеро, и создавать необходимую для сохранения экологии туристическую инфраструктуру.
В августе по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина депутаты из профильного комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с межфракционной группой «Байкал» встречались с жителями Иркутской области и Бурятии для обсуждения законодательных инициатив по вопросу сохранения Байкала.
15 октября Володин поручил думскому комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проработать вопрос об исключении нормы о сплошной рубке из законопроекта. По его мнению, профильному комитету необходимо при доработке законопроекта ко второму чтению «найти решение, которое оберегло бы от поспешных шагов».
Фото: «Номер один»
Депутат приехал в Бурятию, чтобы встретиться с местными жителями, узнать, с какими вопросами им приходится сталкиваться из-за правовых коллизий в нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность рядом с озером Байкал, сообщает ТАСС.
«Я обратился к научному сообществу <…> и к экспертам для того, чтобы они могли нам дать обоснование: они уже готовят, - сказал Фетисов журналистам по итогам поездки в Прибайкальский и Баргузинский районы. - Оно обобщенное, со всеми, так скажем, разными мнениями для того, чтобы те, кто принимает решение, понимали и свою меру ответственности. По крайней мере, сегодня рекомендую не торопиться, а взвешенно подойти».
В августе Фетисов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Дню озера Байкал, отметил, что поправки ко второму чтению законопроекта «Об охране озера Байкал» должны быть научно обоснованными, заметив, что вырубка леса на тысячи километров для строительства дороги в обмен на посадку молодых саженцев - политический популизм, а не решение вопроса.
В Бурятии местные жители и глава республики Алексей Цыденов рассказали ему о проблемах. Состоялись встречи в селах Гремячинск, Макаринино, Адамово, в поселке Усть-Баргузин. Депутат побывал на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань», на строящемся водоводе в селе Турка, на очистных сооружениях в селе Максимиха, на участке региональной дороги Улан-Удэ - Курумкан - Новый Уоян.
Напомним, поправки вносятся в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Как отмечали авторы инициативы, новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на Байкальской природной территории граждан. Так, законопроект даст возможность строить селезащитные сооружения, чтобы не допустить попадания вредных веществ уже закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в озеро, и создавать необходимую для сохранения экологии туристическую инфраструктуру.
В августе по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина депутаты из профильного комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с межфракционной группой «Байкал» встречались с жителями Иркутской области и Бурятии для обсуждения законодательных инициатив по вопросу сохранения Байкала.
15 октября Володин поручил думскому комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проработать вопрос об исключении нормы о сплошной рубке из законопроекта. По его мнению, профильному комитету необходимо при доработке законопроекта ко второму чтению «найти решение, которое оберегло бы от поспешных шагов».
Фото: «Номер один»