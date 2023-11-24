В Бурятии дрова стали на вес золота

В Бурятии жители прибайкальских сел Мантуриха, Боярск, Танхой, Култушная, Выдрино и города Бабушкин боятся замерзнуть этой зимой – у многих нет дров для обогрева жилья. В качестве альтернативы люди могут взять кредит, чтобы запастись топливом. 20 «кубов» дров на отопительный период обойдутся в 90 тысяч. Этого бы не случилось, если бы людям внезапно не запретили самостоятельную заготовку дров.О проблеме, возникшей этой осенью с заготовкой дров, рассказала жительница города Бабушкин Ольга Соловьева. По ее словам, каждый год лесхоз отводил людям деляны на заготовку дров, но в этом году всем отказали.- Нам сказали, что наш район, а точнее населенные пункты Бабушкин, Боярский, Мантуриха, Выдрино и Танхой, относятся к какой-то особой экологической зоне, где запрещена любая вырубка, не только сплошная, но и санитарная. В 2022 году мы спокойно отводили деляны, на которых делали вырубку – рубили перестойные деревья, то есть те, которые вот-вот упадут и начнут гнить. С деляны бралось всего около 30% деревьев, их заранее клеймили под вырубку, а остальные, здоровые, оставляли. Молодой березняк, ценные породы деревьев не трогали, сплошной рубки никогда не было, - говорит Ольга.Сельчане привыкли заготавливать дрова самостоятельно – делать им это позволяли Закон РБ от 7 сентября 2007 года «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд», а также Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 года «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Людям разрешалось ежегодно заготавливать до 20 «кубов» древесины, а жителям местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, до 40 «кубов».- Для того, чтобы получить деляну для заготовки, сначала нужно было взять справку в местной администрации о том, что дом находится на печном отоплении. С ней шли в лесхоз, там заполняли заявление на отвод деляны, потом с лесничим ехали в лес, отводили деляну на месте, где сразу считали, сколько получится «кубов». Один кубометр стоил 500 рублей. Далее оплачивали в банке, приносили квитанцию и ехали пилить. Вся рубка фиксировалась на фото и строго контролировалась. После заготовки нужно убрать за собой порубочные остатки и отчитаться перед лесхозом. Таким образом, заготовка 20 кубометров древесины обходилась в 10 тыс. рублей, - рассказывает жительница Бабушкина.Рубка перестойной древесины была выгодна всем: и лесхозам - им не нужно самостоятельно чистить лес от старых деревьев, и местным жителям, которые могли недорого запастись на зиму дровами. Так продолжалось годами, пока в этом году людям внезапно не отказали в отводе делян. О том, что дрова больше нельзя заготавливать, они узнали из местной газеты «Байкальские огни». Администрация Кабанского района разместила в газете объявление, информирующее жителей о том, что «заготовка дров населением в Центральной экологической зоне приостановлена». В этом же объявлении указывались населенные пункты и контакты, где можно приобрести дрова. Купить дрова жителям района можно лишь в трех селах: Дубинино, Заречье, Селенгинск. Один из предпринимателей в селе Дубинино предлагает жителям Выдрино и Танхоя приобретать дрова по цене 5 000 рублей за «куб», жители Клюевки и Бабушкина могут взять за 4500 рублей. В эту стоимость входит доставка, но она при условии покупки не менее 20 кубометров. Таким образом, запастись дровами на зиму для жителей отдаленных сел Кабанского района стоит 90 и 100 тыс. рублей соответственно.Кабанский лесхоз предлагает населению дрова по 2000 рублей за кубометр, но без доставки, а сами бревна нужно пилить, так как их длина составляет четыре метра.- Мы, когда прочитали это объявление, просто не поверили, подумали, как такое может быть. Но деляны нам не дают. В прошлом году населению лесхоз выделял 3,5 тыс. кубометров на дрова. Люди заготавливали и вывозили с делян. Те, кто не имеет своих машин, уезжали на легковых, готовили древесину, потом нанимали грузовики и им вывозили за оплату. Выходило это намного дешевле, нежели покупать по той цене, которую нам предлагают сейчас, - отмечает Ольга.Сейчас людям разрешен сбор валежника – это те деревья, которые уже лежат на земле и покрылись мхом, в общем, что упало и почти сгнило и особого тепла не дает. Валежник можно собирать бесплатно. И все бы хорошо, но насобирать 20 «кубов» валежника затруднительно, да и при всем желании такого количества валежника на несколько тысяч жителей просто не наберется. Кроме того, сейчас весь валежник уже завалило снегом.Топить углем люди не хотят, говорят, что печи не выдержат сильного жара.- У дров длинное пламя, оно прогревает полностью все ходы, поэтому печка нагревается и отдает тепло. От угля просто развалятся кирпичи, потому что он дает слишком высокий жар. Топить пеллетами тоже не выход – они просто тлеют и для печей не подходят, - отмечает наша собеседница.По словам Ольги, если даже сельчане решат купить 20 кубометров вскладчину, разделить дрова мирно просто не удастся – поскольку древесина будет смешанная, большинство захочет березу, которая дает много тепла, в отличие от осины и сосны.- Если бы у нас был топливный склад, туда приходила бы машина и люди могли приехать и купить дрова на месте… Но склада у нас нет, - сетует женщина.Сейчас те жители, у кого с топливом особенно туго, разбирают на дрова старые бараки.- Люди пилят на дрова двухэтажные деревянные бараки, их еще на месяц хватит и все, - говорит Ольга.Сопредседатель регионального штаба ОНФ, председатель Общественного совета при Минприроды Бурятии Евгений Кислов происходящим возмущен.- Запрет на сплошные рубки существует уже давно, тем не менее места для заготовки дров для собственных нужд отводились. В прошлом году Арбитражный суд принял решение о том, что леса в Центральной экологической зоне относятся к особо защитным. Таким образом, Бабушкинское лесничество полностью находится в Центральной экологической зоне, то есть это защитные леса и какая-либо вырубка там запрещена. Людям сказали обращаться в Байкало-Кударинское лесничество, участвовать в санитарно-оздоровительных мероприятиях по вырубке мертвого леса, ветровала либо собирать валежник. Жители попросили отвести им участки для заготовки погибшей древесины. Лесничество сказало, что для того, чтобы проводить санитарно-оздоровительные мероприятия, они должны отвести лесосеки, а для этого сперва нужно провести лесопатологическое обследование. Обследование провели летом, но лесосеки оформить не успели, санитарно-оздоровительные мероприятия намечены на четвертый квартал этого года. Далее люди просят участки для сбора валежника, им показывают участки на хребте Хамар-Дабан, то есть в труднодоступной местности. Отапливаться электроэнергией очень дорого. Люди перейдут на уголь. Представьте деревни на Байкале, которые начнут топиться углем – мы увидим черный дым и кучи шлака. Мы получим ухудшение экологической обстановки на Байкале, - делится мнением ученый.В Республиканском агентстве лесного хозяйства подтверждают: леса, расположенные в ЦЭЗ, относятся к особо защитным участкам.- Сбор валежника на территории ЦЭЗ разрешен, также гражданам предлагают лесосеки за пределами особо защитных участков леса. Обеспечение граждан древесиной для собственных нужд возможно от проведения рубок погибших и поврежденных лесных насаждений на основании проведенных лесопатологических обследований. Стоит обратить внимание, что в полномочия Агентства лесного хозяйства не входит регулирование рыночных цен на дрова, - сообщают в РАЛХ.За помощью жители сел пошли в ОНФ по Бурятии. «Фронтовики», в свою очередь, обратились в прокуратуру Бурятии, поскольку нерасторопность местного лесничества, которое вовремя не оформило участки леса, нарушила права людей.В Улан-Удэ согреться зимой тоже сложно – кубометр дров обходится в 4000 - 4500 тыс. рублей. Недавно РАЛХ сообщал о том, что два предпринимателя пообещали поставлять дрова в столицу республики по цене 3 000 рублей за кубометр. Однако возникает вопрос, сколько желающих смогут обеспечить дешевым топливом два бизнесмена? Всего в Улан-Удэ дрова населению предлагают 26 организаций. Кроме того, их можно купить на специальных площадках, которые расположены во всех районах города.Фото: «Номер один»