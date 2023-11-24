Общество 24.11.2023 в 16:42
В Бурятии УФАС пресекло «таран» на торгах
Арбитражный суд республики поддержал решение управления по сговору
Текст: Номер один
Арбитражный суд Бурятии отказал ООО «Регионстрой» в признании незаконным и отмене решения Бурятского УФАС России по делу о сговоре на торгах. Ранее Бурятское УФАС признало компанию и двух граждан нарушившими законодательный запрет на антиконкурентные соглашения, сообщили в антимонопольном управлении.
В ходе электронного аукциона на капитальный ремонт с начальной максимальной ценой контракта более 8 млн рублей, после первого ценового предложения ООО «Регионстрой» со снижением цены на 0,5%, два участника сбили цену почти на 40%. Остальные участники отказались от дальнейшей борьбы за контракт. Однако впоследствии выяснилось, что заявки участников, активно снижавших цену, не соответствуют требованиям заказчика. В результате контракт был заключен с минимальным снижением начальной цены.
Схема «таран», при которой участники сговора, заведомо не соответствующие условиям заказчика, снижают цену до экономически невыгодной, вынуждая добросовестных участников отказаться от борьбы и обеспечивая тем самым победу заранее оговоренному участнику с ценовым предложением, минимально отличающимся от начальной цены торгов или от ценового предложения конкурента, была применена теми же лицами еще в двух аукционах.
Фото: stroiteh-msk.ru
В ходе электронного аукциона на капитальный ремонт с начальной максимальной ценой контракта более 8 млн рублей, после первого ценового предложения ООО «Регионстрой» со снижением цены на 0,5%, два участника сбили цену почти на 40%. Остальные участники отказались от дальнейшей борьбы за контракт. Однако впоследствии выяснилось, что заявки участников, активно снижавших цену, не соответствуют требованиям заказчика. В результате контракт был заключен с минимальным снижением начальной цены.
Схема «таран», при которой участники сговора, заведомо не соответствующие условиям заказчика, снижают цену до экономически невыгодной, вынуждая добросовестных участников отказаться от борьбы и обеспечивая тем самым победу заранее оговоренному участнику с ценовым предложением, минимально отличающимся от начальной цены торгов или от ценового предложения конкурента, была применена теми же лицами еще в двух аукционах.
Фото: stroiteh-msk.ru