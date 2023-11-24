Общество 24.11.2023 в 16:42

В Бурятии УФАС пресекло «таран» на торгах

Арбитражный суд республики поддержал решение управления по сговору
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии УФАС пресекло «таран» на торгах
Арбитражный суд Бурятии отказал ООО «Регионстрой» в признании незаконным и отмене решения Бурятского УФАС России по делу о сговоре на торгах. Ранее Бурятское УФАС признало компанию и двух граждан нарушившими законодательный запрет на антиконкурентные соглашения, сообщили в антимонопольном управлении.

В ходе электронного аукциона на капитальный ремонт с начальной максимальной ценой контракта более 8 млн рублей, после первого ценового предложения ООО «Регионстрой» со снижением цены на 0,5%, два участника сбили цену почти на 40%. Остальные участники отказались от дальнейшей борьбы за контракт. Однако впоследствии выяснилось, что заявки участников, активно снижавших цену, не соответствуют требованиям заказчика. В результате контракт был заключен с минимальным снижением начальной цены.

Схема «таран», при которой участники сговора, заведомо не соответствующие условиям заказчика, снижают цену до экономически невыгодной, вынуждая добросовестных участников отказаться от борьбы и обеспечивая тем самым победу заранее оговоренному участнику с ценовым предложением, минимально отличающимся от начальной цены торгов или от ценового предложения конкурента, была применена теми же лицами еще в двух аукционах.

Фото: stroiteh-msk.ru
Теги
торги таран УФАС

Все новости

Наиболее важной ценностью крепкую семью назвали 68% россиян
24.11.2023 в 17:49
В Бурятии жестокие убийцы пенсионера получили 29 лет на двоих
24.11.2023 в 17:03
Социальный центр «Шанс» в Улан-Удэ в год помогает более 600 бездомным
24.11.2023 в 16:50
В Бурятии УФАС пресекло «таран» на торгах
24.11.2023 в 16:42
В Бурятии льготы получает 24 тысячи многодетных семей
24.11.2023 в 16:39
Более 9 тысяч семей Бурятии использовали «дальневосточный» маткапитал
24.11.2023 в 16:23
«Вы до сих пор не наигрались?»
24.11.2023 в 16:18
В Улан-Удэ могут продлить маршрут автобусов №17
24.11.2023 в 15:51
Председатель Народного Хурала Бурятии поздравил с Днем работника АПК
24.11.2023 в 15:30
Житель Улан-Удэ вступился за сестру в трудовом конфликте
24.11.2023 в 15:26
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
Наиболее важной ценностью крепкую семью назвали 68% россиян
Семья, гордость за страну и  связь поколений — трио наиболее важных ценностей
24.11.2023 в 17:49
Социальный центр «Шанс» в Улан-Удэ в год помогает более 600 бездомным
Благодаря президентской субсидии для центра приобрели новое здание
24.11.2023 в 16:50
В Бурятии льготы получает 24 тысячи многодетных семей
Им выплачивают республиканский маткапитал и оказывают другие меры поддержки
24.11.2023 в 16:39
Более 9 тысяч семей Бурятии использовали «дальневосточный» маткапитал
Общий размер выплат составил 1,6 млрд рублей
24.11.2023 в 16:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru