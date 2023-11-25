В центре Улан-Удэ торгуют чем-то конопляным

В Улан-Удэ сегодня второй день работает ярмарка сельхозпродукции. На нее съехались аграрии из 16 районов Бурятии, сообщили в минсельхозпроде республики.Из Окинского района сельхозкооператив «Дагдан» привез тушенку из мяса яков и изюбря, Джидинский район порадовал продукцией из технической конопли - конопляное масло, мука конопляная, семечки и одеяло из конопляного полотна. Также представлено большое количество мясных и рыбных полуфабрикатов, продукция из дикоросов и многое другое.Всего в ярмарке принимают участие 31 сельхозтоваропроизводитель. Она впервые проходит на площади Советов.Фото: минсельхозпрод