Общество 25.11.2023 в 09:01

В центре Улан-Удэ торгуют чем-то конопляным

В столице Бурятии – второй день сельхозярмарки
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Текст: Номер один
В центре Улан-Удэ торгуют чем-то конопляным
В Улан-Удэ сегодня второй день работает ярмарка сельхозпродукции. На нее  съехались аграрии из 16 районов Бурятии, сообщили в минсельхозпроде республики.

Из Окинского района сельхозкооператив «Дагдан» привез тушенку из мяса яков и изюбря, Джидинский район порадовал продукцией из технической конопли - конопляное масло, мука конопляная, семечки и одеяло из конопляного полотна. Также представлено большое количество мясных и рыбных полуфабрикатов, продукция из дикоросов и многое другое.

Всего в ярмарке принимают участие 31 сельхозтоваропроизводитель. Она впервые проходит на площади Советов.

Фото: минсельхозпрод


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агро ярмарка Улан-Удэ

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