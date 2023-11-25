Общество 25.11.2023 в 19:59
Музыка вне политики?
В обществе нет единого взгляда на то, должны ли музыканты демонстрировать свою политическую позицию
Текст: Номер один
Большая часть россиян (43%) склоняется к тому, что все зависит от ситуации, мнения остальных разделились поровну: одни считают, что музыкантам следует выражать свои взгляды на политические события (27%), другие —что нет (26%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса о ценностных ориентирах россиян сквозь призму музыкальных вкусов специально для Российской креативной недели в Красноярске.
Уехавших мало кто одобряет
С началом СВО некоторые российские музыканты и исполнители в знак протеста против действий российских властей уехали из России. И шесть из десяти россиян не одобряют такое решение музыкантов (63%), в том числе каждый второй совсем не одобряет (51%), а каждый десятый – скорее не одобряет (12%).
Поддерживают такое решение музыкантов 13% наших сограждан, среди молодежи 18-35 лет уровень поддержки выше (22-24%). Никак не относятся к этому 13% опрошенных (в группе 18-24 лет – 21%), а 8% отметили, что относятся к такому неоднозначно, в чем-то поддерживают, а в чем-то нет.
В условиях непростых отношений с Западом россияне по-разному оценивают влияние западной культуры на российскую молодежь. Каждый второй считает, что надо ограничивать такое влияние (50%), а четверо из десяти убеждены – ограничения ни к чему (41%). Этот вопрос относится к числу вопросов «отцов и детей»: пока мы молоды, чаще выступаем против ограничений в отношении себя (66-60%), а после 35 лет склоняемся к необходимости ограждать (35-44 лет - 52%, 45 лет и старше – 57–58%).
Нам песня строить и жить помогает
Патриотическая музыка занимает особое место в культуре страны, она способна объединять людей, вдохновлять и сплачивать. В представлениях россиян, патриотическая песня – это песня о малой родине, месте, где ты родился и вырос (49%), а также о природе и культуре всей России (40%), достижениях народа и великих людей России (34%) и простых людях (29%). Около трети ассоциируют патриотическую музыку и песни с военными песнями (32%), историей нашей страны (28%), каждый седьмой – с СВО (15%).
Среди современных исполнителей, по мнению россиян, есть такие, кого можно назвать патриотами. В первую очередь это исполнитель песни «Я русский» Ярослав Дронов (SHAMAN) – 28%. Каждый пятый считает патриотичным музыкантом Олега Газманова (22%), а каждый десятый Николая Расторгуева (группа «Любэ»). В числе других патриотичных исполнителей россияне называли Юлию Чичерину (8%), Григория Лепса (6%), Александра Маршала (6%), Юрия Шевчука (группа ДДТ), Николая Баскова (4%). Не смогли ответить на этот вопрос 37% россиян.
Кем гордимся?
В ходе опроса россиянам было предложено назвать российских музыкантов, которые вызывают у них чувство гордости. В основном опрошенные называли эстрадных исполнителей, достаточно часто встречаются рок-музыканты, реже в ответах фигурируют исполнители классической музыки.
Рейтинг музыкантов, вызывающих у россиян чувство гордости, возглавил певец Ярослав Дронов (SHAMAN), его назвали около четверти наших соотечественников (22%). Второе место у Олега Газманова (13%), третье занимает Юрий Шевчук (группа ДДТ). Еще 6% назвали лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, 5% - певицу Юлию Чичерину.
В антирейтинге музыкантов - тех, кто, напротив, вызывает чувство стыда, первое место россияне отвели Алле Пугачевой – 25%. В тройку вошли также Андрей Макаревич* (группа «Машина времени») – 18% и Филипп Киркоров (13%). Примерно каждый десятый (по 9%) назвал Моргенштерна* и Ярослава Дронова (SHAMAN). Максим Галкин* и Ольга Бузова набирают по 6%, Инстасамка и Борис Гребенщиков* – по 5%.
Заметим, некоторые из персонажей входят в оба списка.
*признан(а) Минюстом иностранным агентом
Фото: unsplash.com
Уехавших мало кто одобряет
С началом СВО некоторые российские музыканты и исполнители в знак протеста против действий российских властей уехали из России. И шесть из десяти россиян не одобряют такое решение музыкантов (63%), в том числе каждый второй совсем не одобряет (51%), а каждый десятый – скорее не одобряет (12%).
Поддерживают такое решение музыкантов 13% наших сограждан, среди молодежи 18-35 лет уровень поддержки выше (22-24%). Никак не относятся к этому 13% опрошенных (в группе 18-24 лет – 21%), а 8% отметили, что относятся к такому неоднозначно, в чем-то поддерживают, а в чем-то нет.
В условиях непростых отношений с Западом россияне по-разному оценивают влияние западной культуры на российскую молодежь. Каждый второй считает, что надо ограничивать такое влияние (50%), а четверо из десяти убеждены – ограничения ни к чему (41%). Этот вопрос относится к числу вопросов «отцов и детей»: пока мы молоды, чаще выступаем против ограничений в отношении себя (66-60%), а после 35 лет склоняемся к необходимости ограждать (35-44 лет - 52%, 45 лет и старше – 57–58%).
Нам песня строить и жить помогает
Патриотическая музыка занимает особое место в культуре страны, она способна объединять людей, вдохновлять и сплачивать. В представлениях россиян, патриотическая песня – это песня о малой родине, месте, где ты родился и вырос (49%), а также о природе и культуре всей России (40%), достижениях народа и великих людей России (34%) и простых людях (29%). Около трети ассоциируют патриотическую музыку и песни с военными песнями (32%), историей нашей страны (28%), каждый седьмой – с СВО (15%).
Среди современных исполнителей, по мнению россиян, есть такие, кого можно назвать патриотами. В первую очередь это исполнитель песни «Я русский» Ярослав Дронов (SHAMAN) – 28%. Каждый пятый считает патриотичным музыкантом Олега Газманова (22%), а каждый десятый Николая Расторгуева (группа «Любэ»). В числе других патриотичных исполнителей россияне называли Юлию Чичерину (8%), Григория Лепса (6%), Александра Маршала (6%), Юрия Шевчука (группа ДДТ), Николая Баскова (4%). Не смогли ответить на этот вопрос 37% россиян.
Кем гордимся?
В ходе опроса россиянам было предложено назвать российских музыкантов, которые вызывают у них чувство гордости. В основном опрошенные называли эстрадных исполнителей, достаточно часто встречаются рок-музыканты, реже в ответах фигурируют исполнители классической музыки.
Рейтинг музыкантов, вызывающих у россиян чувство гордости, возглавил певец Ярослав Дронов (SHAMAN), его назвали около четверти наших соотечественников (22%). Второе место у Олега Газманова (13%), третье занимает Юрий Шевчук (группа ДДТ). Еще 6% назвали лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, 5% - певицу Юлию Чичерину.
В антирейтинге музыкантов - тех, кто, напротив, вызывает чувство стыда, первое место россияне отвели Алле Пугачевой – 25%. В тройку вошли также Андрей Макаревич* (группа «Машина времени») – 18% и Филипп Киркоров (13%). Примерно каждый десятый (по 9%) назвал Моргенштерна* и Ярослава Дронова (SHAMAN). Максим Галкин* и Ольга Бузова набирают по 6%, Инстасамка и Борис Гребенщиков* – по 5%.
Заметим, некоторые из персонажей входят в оба списка.
*признан(а) Минюстом иностранным агентом
Фото: unsplash.com