Общество 26.11.2023 в 14:41

В Улан-Удэ горожанина наказали за вывоз мусора в лес

Мужчина выплатил штраф 10 тысяч рублей и убрал не только свой, но и чужой мусор

A- A+
Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ горожанина наказали за вывоз мусора в лес

Житель Лысой горы взял в аренду грузовик за 3500 рублей, чтобы вывезти свой мусор в лес недалеко и выбросить. Это могла быть очередная безымянная свалка, но факт выброса зафиксировала камера видеонаблюдения.

Нечистоплотного водителя выявил Бурприроднадзор. Вину он полностью признал. Было вынесено постановление по ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ (Загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов) в виде штрафа в 10 000 руб.

Нарушителю вновь пришлось взять в аренду грузовик за 3500 рублей, выехать на место и убрал не только свой мусор, но и не свой. Затем он увез отходы на полигон за 350 рублей.

В итоге, несанкционированный сброс мусора обошелся горожанину в 17000 рублей.

- Напомним, сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физлицу - нарушителю до 15 тыс. руб. (юрлицу - до 50 тысяч рублей), с грузовика - до 50 тысяч рублей (юрлицу - до 120 тысяч рублей). Если должностное или юрлицо совершат нарушение повторно, транспорт могут конфисковать, - сообщают в Бурприроднадзоре.

Сейчас у многих есть видеорегистраторы, не говоря уже о смартфонах. Когда вы видите, как выбрасывают мусор с авто, просим быть неравнодушными.

Видеоматериалы (с госномером) отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте [email protected]. Телефон Бурприроднадзора: 44-44-97.


Фото: Бурприроднадзор

 

Теги
Бурприроднадзор штрафы мусор лес водители

Все новости

В Улан-Удэ горожанина наказали за вывоз мусора в лес
26.11.2023 в 14:41
В Улан-Удэ водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе, получил ограничение свободы
26.11.2023 в 14:07
На перевале Пыхта в Бурятии все спокойно
26.11.2023 в 12:05
В Бурятии бананы подорожали на 47%
26.11.2023 в 11:49
Женщин в Бурятии поздравляют с Днем матери
26.11.2023 в 11:33
В Бурятии шампанское и вино могут подорожать на 50%
26.11.2023 в 08:00
Сын президента прославил Бурятию
26.11.2023 в 07:00
Музыка вне политики?
25.11.2023 в 19:59
Русский акустик первым настроил тоны морин-хуура в соответствии со стандартами скрипки
25.11.2023 в 18:00
Тугнуйский уголь должен вывозиться гарантировано
25.11.2023 в 17:44
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе, получил ограничение свободы

В результате ДТП 10-летний мальчик получил тяжкий вред здоровью

26.11.2023 в 14:07
На перевале Пыхта в Бурятии все спокойно

В настоящее время снег на перевале не идет, движение открыто в обе стороны

26.11.2023 в 12:05
В Бурятии бананы подорожали на 47%

Цены на фрукты рекордно выросли

26.11.2023 в 11:49
Женщин в Бурятии поздравляют с Днем матери

В День матери в ОНФ рассказали о маме участника СВО, которая помогает бойцам в тылу

26.11.2023 в 11:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru