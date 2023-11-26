В Улан-Удэ горожанина наказали за вывоз мусора в лес

Житель Лысой горы взял в аренду грузовик за 3500 рублей, чтобы вывезти свой мусор в лес недалеко и выбросить. Это могла быть очередная безымянная свалка, но факт выброса зафиксировала камера видеонаблюдения.

Нечистоплотного водителя выявил Бурприроднадзор. Вину он полностью признал. Было вынесено постановление по ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ (Загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов) в виде штрафа в 10 000 руб.

Нарушителю вновь пришлось взять в аренду грузовик за 3500 рублей, выехать на место и убрал не только свой мусор, но и не свой. Затем он увез отходы на полигон за 350 рублей.

В итоге, несанкционированный сброс мусора обошелся горожанину в 17000 рублей.

- Напомним, сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физлицу - нарушителю до 15 тыс. руб. (юрлицу - до 50 тысяч рублей), с грузовика - до 50 тысяч рублей (юрлицу - до 120 тысяч рублей). Если должностное или юрлицо совершат нарушение повторно, транспорт могут конфисковать, - сообщают в Бурприроднадзоре.

Сейчас у многих есть видеорегистраторы, не говоря уже о смартфонах. Когда вы видите, как выбрасывают мусор с авто, просим быть неравнодушными.

Видеоматериалы (с госномером) отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте [email protected]. Телефон Бурприроднадзора: 44-44-97.





Фото: Бурприроднадзор