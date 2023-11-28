В Бурятии врачей попросили писать более разборчивым почерком

В местном популярном паблике Селенгинского района «Аноним Гусиноозерск» опубликовали забавную просьбу от работника аптеки.

«Огромная просьба к нашим уважаемым врачам, наименование лекарственных препаратов в рецептах, указывайте, пожалуйста, разборчиво! Когда покупатель приходит в аптеку, иногда просто невозможно расшифровать Ваши записи на латинском языке! Спасибо большое за понимание!»

- попросил анонимный автор в группе.



Интересно, что пост собрал свыше 5.7 тысяч просмотров. При этом, комментаторы из Селенгинского района вступили в активное обсуждение. Так, у некоторых появились вопросы к фармацевту.

«Если Вы не знаете латынь, зачем Вам расшифровка? Аптекарь всегда сможет прочитать рецепт (их кстати этому учили), и продать Вам нужное лекарство, к тому же на русском языке!(...)»

- высказал житель Владимир Г.



Однако, нашлись и защитники работников аптек.

«Они прекрасно знают латынь, не хуже врачей. Надо внимательнее читать пост. Человек не о себе беспокоится. Кстати, именно у фармацевта и провизора граждане чаще всего просят совета по лечению и подбору препаратов(...)»,

– отметила жительница Ольга П.



В целом, просьбу посчитали приемлемой, а также пришли к мысли, что лучшим вариантом будет – выписывать рецепты на компьютере.