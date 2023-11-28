За сутки с улиц Улан-Удэ вывезли 28 «КамАЗов» снега

В Улан-Удэ коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме очищать городские улицы от снега. Как сообщили в мэрии, сегодня снег вывозят с улиц Бабушкина, Столичной, Комарова, Сухэ-Батора, Кабанской, с моста «Бегущая лань», Удинского моста и других участков.102 уборщика территорий вручную очищают тротуарные дорожки, остановки и лестницы во всех трех районах города.В 22:00 на городские дороги выйдет тяжелая снегоуборочная техника.Фото: мэрия Улан-Удэ