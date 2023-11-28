Общество 28.11.2023 в 15:45
За сутки с улиц Улан-Удэ вывезли 28 «КамАЗов» снега
Поздним вечером на городские дороги выйдет тяжелая снегоуборочная техника
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме очищать городские улицы от снега. Как сообщили в мэрии, сегодня снег вывозят с улиц Бабушкина, Столичной, Комарова, Сухэ-Батора, Кабанской, с моста «Бегущая лань», Удинского моста и других участков.
102 уборщика территорий вручную очищают тротуарные дорожки, остановки и лестницы во всех трех районах города.
В 22:00 на городские дороги выйдет тяжелая снегоуборочная техника.
Фото: мэрия Улан-Удэ
102 уборщика территорий вручную очищают тротуарные дорожки, остановки и лестницы во всех трех районах города.
В 22:00 на городские дороги выйдет тяжелая снегоуборочная техника.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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