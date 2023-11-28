В Бурятии построили стадион в селе Гусиное озеро

В селе Гусиное озеро Селенгинского района по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), запущенной на Дальнем Востоке по поручению президента России, построен открытый стадион.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, спортивное сооружение предназначено для проведения соревнований по легкой атлетике и футболу. Здесь есть три индивидуальные дорожки для бега и спортивной ходьбы, секторы для горизонтальных прыжков. Внутри беговой дорожки расположено футбольное поле площадью 60×45 м. Также здесь предусмотрена площадки для игр в баскетбол, волейбол и тренировок.Стадион построили на месте старого футбольного поля. В селе Гусиное озеро начинала свой профессиональный путь чемпионка III Европейских игр по боксу Наталья Шадрина. Она стала почетным гостем на торжественном открытии объекта. На мероприятии ей вручили медаль в честь 100-летия Селенгинского района.- В Селенгинском районе в рамках комплексного развития сельских территорий реализуются крупные проекты. Они предполагают комплексное развитие агломерации Гусиноозёрска, то есть не только райцентра, но и сел вокруг него. На это направлено порядка 800 млн рублей, - отметил председатель комитета развития сельских территорий и инвестиций министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Евгений Цыбиков.На минувшей неделе в Селенгинском районе по госпрограмме КРСТ вместе со стадионом в селе Гусиное озера открыли дом культуры после ремонта в улусе Цайдам.Фото: пресс-служба правительства Бурятии