Общество 28.11.2023 в 16:10

В Бурятии построили стадион в селе Гусиное озеро

Объект возвели в рамках комплексного развития сельских территорий
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии построили стадион в селе Гусиное озеро
В селе Гусиное озеро Селенгинского района по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), запущенной на Дальнем Востоке по поручению президента России, построен открытый стадион.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, спортивное сооружение предназначено для проведения соревнований по легкой атлетике и футболу. Здесь есть три индивидуальные дорожки для бега и спортивной ходьбы, секторы для горизонтальных прыжков. Внутри беговой дорожки расположено футбольное поле площадью 60×45 м. Также здесь предусмотрена площадки для игр в баскетбол, волейбол и тренировок.

Стадион построили на месте старого футбольного поля. В селе Гусиное озеро начинала свой профессиональный путь чемпионка III Европейских игр по боксу Наталья Шадрина. Она стала почетным гостем на торжественном открытии объекта. На мероприятии ей вручили медаль в честь 100-летия Селенгинского района.

- В Селенгинском районе в рамках комплексного развития сельских территорий реализуются крупные проекты. Они предполагают комплексное развитие агломерации Гусиноозёрска, то есть не только райцентра, но и сел вокруг него. На это направлено порядка 800 млн рублей, - отметил председатель комитета развития сельских территорий и инвестиций министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Евгений Цыбиков.

На минувшей неделе в Селенгинском районе по госпрограмме КРСТ вместе со стадионом в селе Гусиное озера открыли дом культуры после ремонта в улусе Цайдам.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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