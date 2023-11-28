В Бурятии отремонтировали дом культуры в маленьком селе

– Мы счастливы, что капитальный ремонт завершён, – говорит заведующая сельским клубом Людмила Чимитова. – Раньше в клубе не было отопления, капитальный ремонт здесь давно не проводился. У нас живут около 200 человек – небольшой улус. Но даже здесь мы ощутили, что в нашей стране любое, даже маленькое село может включиться в какую-нибудь программу развития и решить свои насущные проблемы. Теперь все наши сельчане с радостью ждут Новый год. Именно здесь мы встретим наш всенародно любимый праздник.





После ремонта в здании клуба разместятся библиотека, музей истории Тамчинского дацана и улуса Цайдам, Центр молодежи – филиал Ресурсного центра добровольчества «Селенга», студия декоративно-прикладного творчества, фитнес- и ЛФК-залы. В клубе будут проходить занятия с детьми по алгоритмике, робототехнике, компьютерному моделированию и программированию, также досуговые мероприятия для представителей старшего поколения. Свои услуги по графику будут оказывать отделения Социального фонда, многофункционального центра, социальной защиты населения.





В маленьком бурятском селе Цайдам отремонтировали Дом культуры. Это стало возможным благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на ремонт клуба улуса Цайдам Селенгинского района Бурятии выделили 71 млн рублей из источников федерального, республиканского и местного бюджетов.Дом культуры улуса Цайдам – место сбора сельчан и проведения всевозможных культурных, спортивных и других общественных мероприятий. Так что ремонт Дома культуры для цайдамцев – событие яркое и долгожданное.Ремонт в клубе начался в феврале 2023 года. Подрядчики смонтировали инженерные сети, окна, капитально отремонтировали кровлю, скважину, зрительный зал на 50 мест, произвели внутреннюю и внешнюю отделку здания. Также благоустроена прилегающая территория: установлены ограждение, фонари уличного освещения, скамьи, уложена тротуарная плитка, построена беседка, обустроена детская игровая площадка.– «Комплексное развитие сельских территорий» – одна из тех программ, которая позволяет малым селам интересно жить, поддерживать тесное общение, укреплять народные традиции. Все это делается, чтобы люди оставались жить на земле, чтобы были доступны условия для развития людей, особенно, детей, – сказал замминистра культуры Бурятии Владимир Будацыренов.Цайдамский сельский клуб является филиалом селенгинского дома культуры «Шахтер», располагается в двухэтажном здании бывшей школы 1977 года постройки. В улусе Цайдам два работника культуры, есть фольклорный ансамбль, коллективы по пошиву национальной одежды, выделке овчины, клубы «Рукодельница», «Настольные игры», «Настольный теннис», вокальная группа «Цайдам».«Цайдам» в переводе с бурятского – «солончаковое место». Вдоль северной окраины села простирается солончаковое озеро Цаган-Нур. Улус находится в шести километрах от Тамчинского дацана – одного из первых буддийских монастырей на территории современной Бурятии. Более ста лет он был центром буддизма в России. В годы расцвета в нем служило девятьсот монахов. С 1809 по 1938 годы здесь была резиденция Пандито Хамбо-ламы, официального главы буддистов России. Дампил Гомбоев (1831–1896 гг.) – XX-й Пандито Хамбо-лама, уроженец Цайдама. В 2007 году близ улуса установлен субурган в память о священнослужителе.Фото: пресс-служба правительства Бурятии